KTB’den yangın bölgesine yem desteği

Konya Ticaret Borsası (KTB), orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yem ihtiyaçları için 2 adet yardım tırı gönderdi.

Orman yangınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlar için Konya Ticaret Borsası harekete geçti. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvancılıkla uğraşan üreticilere yardım için, 2 tır yem gönderdiklerini belirten Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, “Borsa olarak, ülkemizin yüreğini yakan orman yangınlarının yaşandığı bölgede hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yem ihtiyaçları için yardım tırlarımızı yola çıkardık. Üreticilerimizin yangında hayvanları telef olurken, saman ve hayvan yemlerinin bulunduğu ağıl ve depoları da yandı. Bu nedenle hayvanlarına yem temini noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Onların bu zorlu günlerinde yaralarının sarılmasına yardımcı olmak için yem yardımında bulunuyoruz. Gönderdiğimiz yemler bölgede kurulan yardım toplama merkezi görevlilerine teslim edildi. İhtiyaç halinde yardım malzemelerini bölgeye göndermeye devam edeceğiz” dedi.

“Bu zorlu günleri de birlik ve beraberlik içinde aşacağız, yaraları saracağız” diyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, “Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabı Allah, ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

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