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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Angı: “Konya kardeşlik şehri, kimse buna zarar veremeyecek”

İHA

Başkan Angı: “Konya kardeşlik şehri, kimse buna zarar veremeyecek”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’da 7 kişinin öldüğü cinayet olayının üzerinden fitne ateşi yürütülmeye çalışıldığını belirterek, Konya’nın kardeşlik şehri olduğunu ve kimsenin buna zarar veremeyeceğini söyledi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Konya ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Hasan Angı, Konya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği olay üzerinden fitne ateşi yürütülmeye çalışıldığını kaydederek, “Geçtiğimiz Cuma günü Hasanköy Mahallesi'ndeki büyük acı hepimizi derinden yaraladı. Giden 7 can hepimizi acıttı. Genel başkan vekillerimiz, milletvekillerimizle ailemizin yanında olmaya çalıştık. Bu olay üzerinden bile fitne ateşi yürütülmeye çalışıldı. Bu tür hadiselere karşı dikkatli olmalıyız. İnsan canını bırakın bir karıncayı ezmemek için, yürüdüğü yolda dikkat eden bir neslin evlatlarıyız. Ailenin gösterdiği sağduyu önemliydi. Siyaset istismarı yapmaya çalıştılar ki o fırsatı bulamadılar. Huzur şehri Konya’da farklı bir durum varmışçasına yansıtılmaya çalışmasını kabul etmemiz mümkün değil. Konya’ya dönük bu tür bir çalışmanın çaba vermeyeceğinin mesajını verdik. Konya kardeşlik şehri kimse buna zarar veremeyecek” dedi.

“Yangınla mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor”
Yangınlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Angı, “Gündem sıcak. Bir tarafta felaketler, Karadeniz bölgesindeki heyelanlar, yaklaşık 1 haftadır da yangınlar. Türkiye bulunduğu kuşak itibariyle sıcakların artması ve nem oranlarının düşmesi ile yangına zemin oluşturdu. Çok daha dikkatli olup tehdit ve tehlikeden uzak durmak gerekiyor. Küçük ihmaller büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Yangınla mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Konya olarak baktığımızda güney ve batı bölgelerimizdeki alanlarımız önemli. Orman varlığı atalarımızın gelecek için bizlere emanet ettiği varlıklardır. Bunu korumak hepimizin görevi. Bazı bölgelerde, özellikle kızılçam ormanlarında yangınların kolay kontrol edilemediği gerçeği var. Orman Müdürlüğü ile bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bütün imkanlarımız o bölgelerde seferber. Bakan ve milletvekillerimiz sürecin takibinde. Yangınların tez zamanda söndürülmesi ve kayıpların daha fazla olmayıp, hasar gören evi barkı yanan çiftçilerimizin yaralarının sarılması hepimizin dileği. Allah beterinden saklasın. Alınacak tedbirlere riayet etmemiz lazım. Şu an havai fişek kullanımı yasak ama maalesef kontrolsüz devam ediyor. Oluşabilecek kazada neler olacağını geçmişte gördük. Havai fişek atılmasa düğün ihtişamından bir şey kaybetmez. Çevreye zarar verecek durumlardan kaçmak da erdemdir. Hep birlikte bu gayreti gösterirsek bu süreci kolay bir şekilde atlatabiliriz” şeklinde konuştu

“Hastaneye yatış rakamlarında artış yaşandı”
Pandemi sürecinde vaka sayıları ve hastane yatış oranlarındaki sayıların artışına da değinen Hasan Angı, tedbirlere uyulması noktasında vatandaşları uyararak, “1 Haziran itibariyle bir takım kısıtlamaların kaldırılıp yeni döneme giriş maalesef vakalarda ciddi artışı beraberinde getirdi. Özellikle hemşehrilerimden istirhamım, tedbirlere uymaları noktasında bilinçli davranmaları. Hastaneye yatış rakamlarında artış yaşandı. Önümüzdeki süreçte okullar açılacak. Tedbirlerde taviz vermeyelim. Düğünlerde hem kendi sağlımızı, hem çevremizdeki insanların sağlığını korumak için lütfen dikkatli olalım. Hamdolsun devletimiz güçlü. Aşılamalar devam ediyor. Aşıları ne kadar hızlı yapabilirsek toplumsal bağışıklığımızı o kadar yüksek tutabiliriz. Sağlığımızı korumak sadece kendimiz için değil şehrin sosyal ve ekonomik durumunun devamı için de oldukça önemli. Yeni bir sıkıntı döneminin yaşanmaması için lütfen tedbirlere uyalım” diye konuştu.

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