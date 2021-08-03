Meram'da Konevi Kültür Merkezi’nin yıkımı gerçekleşti

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’ne ait Yaka Caddesi üzerinde bulunan, yapı ömrünü tamamlamış Konevi Kültür Merkezi’nin yıkımı gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgeye ihtiyaca yönelik işlevsel bir tesisin kazandırılacağını ifade ederek, “Gençlik merkezi, spor tesisi ve ticari alanlar gibi bölümlerin yer alacağı yepyeni, genele hitap eden bir tesisin yapımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Meram Belediyesi, uzun zamandır kent gündemini meşgul eden Konevi Kültür Merkezi ile ilgili durumu çözüme kavuşturdu. Konevi Kültür Merkezi ile ilgili adli mercilere taşınan süreç, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi’nin yoğun çabaları sonrası nihayete erdirildi. Konevi Kültür Merkezi ile ilgili son durumu paylaşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yaka Caddemizin üzerinde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlamış Konevi Kültür Merkezi’nin nihayet yıkım çalışmalarını tamamladık. 2016 yılında yoğun kar yağışı sonrası hasar gören ve kullanılamaz hale gelen yapıyla ilgili bir takım problemler oluşmuştu. Bu binada, bir ticari işletme ile belediyenin ortak hissesi vardı ve yapılan kontroller sonucu kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. Yıkım için belediyemiz ile ticari işletme arasında anlaşma sağlanarak hisselerin devri gerçekleşti. Uzun ve yorucu bir süreci olumlu sonuçlandırarak buranın yıkımını gerçekleştirdik” dedi.



“Konevi Kültür Merkezi yerine işlevsel bir tesis yükselecek”

Başkan Mustafa Kavuş, yıkımı gerçekleştirilen alanda Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak işlevsel bir tesisin yükseleceğini belirterek, “Gençlik merkezi, spor tesisi ve ticari alanlar gibi bölümlerin yer alacağı yepyeni, genele hitap eden bir tesisin yapımını gerçekleştireceğiz. Toplamda 8 bin 930 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisimiz, yeniden hemşehrilerimizin kullanımına sunulacak. Bölgeye değer katacak tesisin planlaması yapılırken günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek trafik yoğunluğunun oluşmaması adına geniş kapasiteli, kapalı ve açık araç otoparkları da düşünüldü. Tesisle ilgili tüm planlamalarımız hazır ve diğer detayları da kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.



“Bizim Meram’a yakışacak”

Meram’ın marka değerinin yükselmesi adına çalışmaları tüm yönüyle değerlendirdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Meram, Konya’nın en gözde ilçesi. Bunun bilincinde olarak ilçemizde uzun süredir çözülemeyen, kangren hale gelmiş tüm sorunları masaya yatırıyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Yaka Caddesi üzerindeki Konevi Kültür Merkezi de yıpranmış, hasar görmüş ve kötü bir görünüme sahip olmuştu. Konunun çözümü ile ilgili büyükşehir belediyemiz ile değerlendirmeler yaparak süreci güzel bir şekilde tamamladık. Bu vesile ile de başkanımız Uğur İbrahim Altay’a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bölgeye kazandıracağımız işlevsel tesis bir anlamda hemşehrilerimizin de ihtiyaçlarına karşılık vermiş olacak ve Bizim Meram’a yakışacak inşallah” diye konuştu.

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