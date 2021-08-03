Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.KONYA'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2021-08-03 23:13:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.