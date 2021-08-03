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Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 tutuklama

DHA

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 tutuklama


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürdüğü olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden aralarında saldırganın eşi Zehra Altun ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 10'u 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor. 
Olay, geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.  
KİRALIK ARACIN TERK EDİLDİĞİ BÖLGEDEKİ DAĞLIK ARAZİDE ARAMA 
Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve Özel Harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması sürüyor. 
10 KİŞİ TUTUKLANDI 
Olayın ardından gözaltına alınan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler güvenlik gerekçesiyle polis midibüsüyle adliye binasının altındaki garajdan içeri alındı. Şüphelilerden aralarında saldırganın eşi Zehra Altun ve ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu şüpheliler, yasal gözaltı süreleri 03.08.2021 Salı günü dolması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmişlerdir. Şüphelilerin olayla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından atılı suçun işlenmesine asli faillik, azmettirme veya yardım etme kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ve tutuklama nedenleri yönünden haklarında soruşturma yürütülmesinden hareketle bu aşamada delillerin tam olarak toparlanmamış olması, HTS analizlerinin devam etmesi, kriminal raporlarının tam olarak ikmal edilmemesi ile Siber inceleme raporlarında dijital materyallerin incelemesinin devam etmesi, olay günü şüphelilerin bulundukları yerler ile ilgili kamera ve tanık araştırması işlemlerinin devam etmesi, suçun asli faili olup halen hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli ile olan münasebetleri nedeniyle, Şüpheliler A.Ç., V.K., Y.Ç., Z.A., A.K., A.K. (1982 doğumlu), İ.K., İ.A, İ.A. (1964 doğumlu) R.Ç. TCK 81/1 maddesi uyarınca "Kasten Öldürme" suçundan dolayı Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebi ile sevk edildiği, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına gönderildikleri, Şüpheliler M.Ç., İ.Ç., M.G. ve A.K.(2006 doğumlu) hakkında yurt dışına çıkmamak ve belirlenen yerlere başvurmak Adli Kontrol talebi ile sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de bu tedbir talepleri kabul edilerek, Adli Kontrol Kararı verildiği, Firari şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-08-03 23:37:20

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