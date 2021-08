Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu’dan yardım kampanyasına destek çağrısı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, afet bölgesine yapılacak yardım kampanyasına Ereğlililerden destek çağrısında bulundu.

Başkan Oprukçu, ülkemizin acı günler yaşadığını belirterek, “Bütün Akdeniz sahillerimiz, Ege sahillerimiz inanılmaz bir yangının içerisinde. Doğamız, insanlarımız, evler, köyler, barınma yerleri, hayvanlar, doğada yaşayan yabani hayvanlar ciddi bir acıyla, felaketle karşı karşıyayız. Acılar paylaşıldıkça azalır, yaralar da birlikte sarılır. Şimdi el uzatma zamanı, el ele tutuşma zamanı. Başlattığımız yardım kampanyasında hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu desteklerin başında özellikle yangın söndürme faaliyetlerini yoğun olarak yürüten personellerin ciddi manada çamaşır ihtiyaçlarının olduğu iletildi. Buna ilişkin olarak kampanya başlatıyoruz. Aydınlatma cihazlarına, ışıldaklara, el fenerlerine ihtiyaç var. Yalnız bunların hepsinin pilli olması lazım. Çamaşır noktasında İstanbul’da görüşmelerimiz var inşallah oradan temin etmeye çalışıyoruz. Ama çamaşırla ilgili hemşerilerimize büyük beden olacak şekilde her türlü çamaşır ihtiyacımızın olduğunu belirtmek istiyorum. Ancak el feneri, kafa lambası, pil, yanmaz iş eldiveni, yanık kremi, kazma, kürek, tırmık ve motorlu testereye acil ihtiyaçları olduğunu ifade ediyorlar. Bunları belediyemiz öncülüğünde inşallah el birliği ile temin edeceğiz. Temin ettiklerimizi de derhal yangın bölgelerine AFAD işbirliği ile ulaştıracağız. Kıt kanaat, ahırlarında üç beş ineğiyle, ağılındaki yirmi otuz koyunuyla geçinen vatandaşlarımız vardı. Bunların hayvanları çok telef oldu, onları dar günde, kara günde yalnız bırakmamak adına inşallah hemşerilerimizin canlı hayvan bağışlarını da kabul edeceğiz. Bunları da Afet Koordinasyon Merkezi bağlantılı olarak özellikle hayvanları zarar gören halkımıza ulaştırma kararlılığı içerisindeyiz. Düve, koyun, yem, saman vs. desteği sağlamak istiyorum diyen hemşehrilerimiz belediyemize not ettirin, birlikte gönderelim ya da bize emanet edin biz gönderelim. Zamanlamasını Afet Koordinasyon Merkezi ile birlikte yapacağız. İnşallah biz de hem Ereğli Belediyesi olarak hem de Hüseyin Oprukçu olarak üzerime düşeni mutlaka yapacağım. Allah’ın izniyle vatandaşlarımızın yaraları bir fazla sarılsın istiyorum” ifadelerini kullandı.

