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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden “Telafide ben de varım” projesine destek

İHA

Selçuklu Belediyesinden “Telafide ben de varım” projesine destek

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirmesi amacıyla başlatılan “Telafide Ben de Varım” programına Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Belediyesi Sanat Tasarım Atölyeleri ve Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesinde sürdürdüğü faaliyetler ile katkı sağlıyor.
Selçuklu Belediyesi eğitime olan desteğini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Korona Virüs (Covid19) salgını dönemini evlerinde geçiren öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen “Telafide Ben de Varım” programına sağladığı katkı ile sürdürüyor. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen etkinlikler kapsamında Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Belediyesi Sanat Tasarım Atölyeleri ve Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyetler yürütüyor.
Bu kapsamda Sille Tabiat Okulunda “Telafide Ben De Varım” etkinlikleri yoğun katılım ile devam ediyor. Etkinliklerle öğrencilerin tabiatla buluşması, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirilmesi ve birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirilmesine amaçlanıyor. Bu kapsamda Sille Tabiat Okulu’nda hasat etkinliği gerçekleştirildi. Tabiat Okulu bahçesinde organik olarak yetiştirilen domates, biber, salatalık, patlıcan gibi ürünler öğrenciler tarafından toplanarak elde edilen ürünler organik gıda atölyesinde turşu yapıldı. Sille Tabiat Okulu’nda düzenlenen telafi eğitimlerine yaz döneminde 19 okuldan, 37 öğretmen, 747 öğrenci katıldı.

“Çocuklarımızı doğal yaşam ile buluşturuyoruz”
Covid19 salgın sürecinin tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkilediğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Covid sürecini uzaktan eğitim modeli ile devam ettirmek zorunda kalan öğrencilerimizin yaz dönemini daha verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın tarafından başlatılan ‘Telafide Bende Varım’ etkinliklerine Selçuklu Belediyesi olarak katkı sağladık. Bu etkinliklerin bir bölümünün gerçekleştirildiği Sille Tabiat Okulu’nda çocuklarımızın doğal yaşamın yanında günlük hayatta kullanacakları bilgilerin eğitimini vermeye çalıştık. Burada gönüllü öğretmenlerimiz özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin yaşamına katkıda bulundular. Öğrencilerimiz hayatlarının geri kalanında bu bilgileri kullanacaklarını ve buradaki faaliyetlerin öğrencilere büyük katkı sağladığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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