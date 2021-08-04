Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris’teki yangın için de görevde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris’teki yangın için de görevde

İHA

Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris’teki yangın için de görevde

Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarının ardından 5 adet iş makinesi ve 8 personeli Marmaris’teki orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak için bölgeye gönderdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’tan sonra Marmaris’teki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için daha önce gönderdiği itfaiye araçlarına ek olarak 5 adet iş makinesi ve 8 personel daha gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke olarak son yılların en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu ancak el birliğiyle yangınları söndürdükten sonra yanan yerleri eski haline kavuşturmak için seferber olacaklarını söyledi. Yangında kaybettiğimiz ormanlarımız ve canlılarımız için büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Başkan Altay, ciğerlerimizi yakan yangınların bir an önce söndürülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ifade etti. İlk olarak Manavgat’taki yangınlara itfaiye araçları ve personeli, hayvan ambulansı Canbulan ile belirlenen ihtiyaçlara göre yardım malzemeleri gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Marmaris’te yoğun şekilde süren söndürme çalışmalarına destek olmak için daha önce itfaiye araçlarımızı göndermiştik. Şimdi de; ekskavatör, dozer, beko loder ve lowbetten oluşan 5 iş makinesi ve 8 personelimiz Marmaris’teki yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Allah sahada varını yoğunu ortaya koyan bütün ekiplerimizin yardımcısı olsun. Ülke olarak bunun da üstesinden gelecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Belediyesinden “Telafide ben de varım” projesine destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden “Telafide ben de varım” ...
Konya'da 10 ton sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 10 ton sahte deterjan ele geçirildi
Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu’dan yardım kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu’dan yardım ...
Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi ...
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 tutuklama
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Meram'da Konevi Kültür Merkezi’nin yıkımı gerçekleşti
YEREL HABERLER Meram'da Konevi Kültür Merkezi’nin yıkımı gerçekleşti
Başkan Angı: “Konya kardeşlik şehri, kimse buna zarar veremeyecek”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Konya kardeşlik şehri, kimse buna zarar ...
Meram’dan Türkiye Şampiyonasında altın madalya
YEREL HABERLER Meram’dan Türkiye Şampiyonasında altın madalya
Konya Büyükşehir yangından etkilenen çiftçilere süt sağma makinesi gönderdi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yangından etkilenen çiftçilere süt ...
Hurdalıkta otobüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Hurdalıkta otobüs alev alev yandı
KTB’den yangın bölgesine yem desteği
YEREL HABERLER KTB’den yangın bölgesine yem desteği
Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracattaki hızını artırmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracattaki hızını artırmaya ...
Başkan Pekyatırmacı: “Ciğerimiz yanıyor”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Ciğerimiz yanıyor”
Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı
YEREL HABERLER Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı
Op. Dr. Baran: “Sezaryen kesi bölgesinde periyodik ağrı ve hassas kitle ele geliyorsa Sezaryen skar endometriozisinden şüphelenmelidir"
YEREL HABERLER Op. Dr. Baran: “Sezaryen kesi bölgesinde periyodik ...
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor Polis ve jandarma özel harekat ekipleri dağlık alanlarda arama yaparken, yol güzergahlarında jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup arayıp, kimlik kontrolü yapıyor
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide ...
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 ...
Boğularak hayatını kaybeden vazife malulü polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Boğularak hayatını kaybeden vazife malulü polis ...
El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye hazırız
YEREL HABERLER El Bab'da gazi olan uzman çavuş: Canımızı vermeye ...
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde gazi olan asker baba evinde
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı harekat bölgesinde gazi olan asker baba ...
Başkan Kağnıcı: “Gün birlik ve beraberlikle, kararlılıkla mücadele günüdür”
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı: “Gün birlik ve beraberlikle, ...
Üniversite eğitiminde Konya Şeker-KGTÜ ortaklığı
YEREL HABERLER Üniversite eğitiminde Konya Şeker-KGTÜ ortaklığı
“Canbulan” yangından zarar gören hayvanların yarasını sarıyor
YEREL HABERLER “Canbulan” yangından zarar gören hayvanların yarasını ...