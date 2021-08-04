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Karatay’da madde bağımlılığını önlemede STK’ların önemi konuşuldu

İHA

Karatay’da madde bağımlılığını önlemede STK’ların önemi konuşuldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliğiyle, “Madde Bağımlılığını Önlemede Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” semineri gerçekleştirildi.
Karatay’da İçişleri Bakanlığı, Karatay Belediyesi, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği işbirliği ile “Madde Bağımlılığını Önlemede Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” konuşuldu. Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, STK’ların iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunması vurgulandı. Seminerde, madde bağımlılığının nasıl başladığı, nasıl korunmak gerektiği ve bağımlılıkla nasıl mücadele edileceğinin yanı sıra bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının neler yapabileceği ele alındı.

“Sevgi, gençlerimizi bağımlıktan koruyan en önemli argümanımızdır”
Programda konuşan Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Demirel, madde bağımlılığında sosyal çevrenin etkilerine ve madde bağımlılığında kullanım alanlarının genişlediğine dikkat çekerek; sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının bağımlılıkla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu dile getirdi. Mehmet Demirel, “Bizler STK’lar olarak çok çalışıp, çok öğrenip, topluma faydalı işler yapmalıyız. Sivil toplum örgütleri olarak gençlerin hepsine dokunuyor olmamız gerekiyor. Toplum yararına alanında uzmanlarla çalışarak gençlerin sıkıntılarına, dertlerine çözüm üretmek zorundayız. Sivil toplum örgütleri zaten bunun için varlar. Sevgi, gençleri bağımlıktan koruyan en önemli argümanımızdır. Gençlerimizi aile kurumu, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini güçlendirerek, boş vakitlerinde onları faydalı alanlara yönlendirerek madde bağımlılığı sorununun üstesinden gelebiliriz” dedi.

“Karatay belediyesi gençler için önemli hizmetlere imza atıyor”
Karatay Belediyesi Başkan Vekili Erkan Aslan da madde bağımlılığıyla mücadelenin öneminden söz ederek bu konuda herkese önemli görevler düştüğüne vurgu yaptı. Erkan Aslan, madde bağımlılığı konusunda toplumun çok daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini, bu noktada daha çok sivil toplum örgütlerinin kilit rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek madde bağımlılığının merak sonrası başlayan bir olay olduğuna işaret ederek, “Karatay Belediyemiz, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıracak, onları faydalı alanlara teşvik edecek birçok çalışma yürütüyor. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirecek alanların sunulması için birçok proje ve yatırıma imza atıyor atmaya devam edecek” dedi.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu ve Sivil Toplumla İlişkiler Konya İl Müdürü Özgür Karayazılı da toplumu derinden etkiyen madde bağımlılığı ile mücadelede gösterdiği çaba ve hizmetleri için Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti.

“STK’lar arasında güçlü bir iletişim ağı kurulmalı”
Konuşmaların ardından Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Uslu, “Madde Bağımlılığını Önlemede Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Mustafa Uslu, bağımlılıkla mücadelenin yeni projeler ve çalışmalarla güçlendirilebileceğini söyleyerek, bağımlılık konusunda bilimsel bilgilere ulaşma, bağımlılıkla mücadelede dil birliğinin sağlanması ve bu alanda çalışan STK'lar arasında güçlü iletişim ağı kurulmasının toplumsal farkındalığı artıracağını söyledi. Sivil Toplum Kuruluşlarının bu mücadeleye aktif katılım sağlanmasının önemine dikkat çeken Uslu, “Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizi tehdit eden madde bağımlılığı konusunda hepimizin üzerine düşen görevler var. Bu konu ancak toplumsal duyarlılık ve farkındalık ile aşılabilir. Her geçen gün artan ve yaygınlaşan, kullanım yaşı gün geçtikçe düşen, gencecik hayatların yok olmasına neden olan, çocuklarımızı zehirleyen başta uyuşturucu, alkol ve sigara olmak üzere diğer bağımlılıklarla da mücadeleye sadece güvenlik güçlerimiz değil, hepimizin destek olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Programa, Karatay Belediyesi Başkan Vekili Erkan Aslan, Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mehmet Demirel, Konya Sivil Toplum Kuruluşlar Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu ve Sivil Toplumla İlişkiler Konya İl Müdürü Özgür Karayazılı katıldı.

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