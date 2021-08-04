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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: "Şehrimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz"

İHA

Başkan Altay: "Şehrimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir dergi kapağında Hazreti Mevlana’ya ve Konya’ya yönelik yapılan hakareti kınayarak, olayla ilgili hukuki süreç başlattıklarını, Konya’nın hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir dergi kapağında Hazreti Mevlana’ya ve Konya’ya yönelik yapılan hakareti kınadı. Başkan Altay, binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın kadim bir şehir olduğunu ve binlerce yıldır insanların kardeşçe, bir arada yaşamaya devam ettiğini söyledi. Konya’nın dünyada sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri olarak anıldığını, Konyalıların da bu anlayışa hakim olduğunu vurgulayan Başkan Altay, bunda en büyük payın Hazreti Mevlana’ya ait olduğunu dile getirdi. Başkan Altay, “Hazreti Mevlana, ‘Biz ayırmaya gelmedik, birleştirmeye geldik’ diyor. Bizler her zaman bu düsturla hareket eden bir şehiriz. Mevlana bu sözüyle yüzlerce yıldır insanları birliğe, kardeşliğe çağırıyor ve Konya’nın birlik şehri olduğunu vurguluyor.” dedi. Bazı çevrelerin her fırsatta Konya’ya yönelik iftira kampanyaları düzenlediğini kaydeden Başkan Altay, “Bu malum çevreler bilmeli ki, Konya onların iftiraları ile leke tutacak bir şehir değildir. Konya, insanlık tarihinin en eski şehirlerinden biridir. Konya, hoşgörünün merkezi, Türkiye’nin mayasıdır. Malum zihniyetin yansımasını bugün bir dergi kapağında daha gördük. Hazreti Mevlana ve yanında ona silah doğrultan, kin kusan, eline yüzüne kan bulaşmış birinin karikatürü var. Maalesef, gerçeklere yüz çevirerek sırf Konya’yı karalamak için yalanlara sığınarak edepsizlikte, iftirada sınır tanımıyorlar. Hazreti Mevlana’ya, Konya’ya ve Konyalılara hakaret eden bu şahıslarla ilgili hukuki süreci başlattık. Her zaman her platformda şehrimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hem şehrimizde hem de ülkemizde fitne çıkarmaya, bizi bölmeye çalışanlara karşı daha çok kenetlenerek birlik içinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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