Devrilen tır karayolunu kapattı, sürücü öldü Konya'nın Kulu ilçesi yakınları Aksaray Ankara yolunda devrilen tır karayolunu kapatırken, oluşan araç kuyruğunda zincirleme kaza meydana geldi

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan tır Aksaray Ankara Karayolunda devrildi. Kabinde sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybederken, tırın kapattığı karayolunda oluşan kuyruktaki zincirleme kazada ise yaralananlar oldu.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kulu Makas Mevkii yakınları Aksaray Ankara Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Ankara istikametine seyir halinde olan İslam Gasyak idaresindeki 73 AAK 299 plakalı Mercedes marka işlenmiş deri yüklü tır, bir dinlenme tesisi karşısında kontrolden çıkarak karayoluna devrildi. Tırın kabini refüj bariyerlerine çarparken, yolu tamamen kapandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri ile kurtarıcı sevk edildi. Kazada tır sürücüsü kabinde sıkışarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 1718 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Tırın kabininde sıkışan sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarma çalışması sırasında Ankara Aksaray Karayolunda ulaşım yol kenarındaki dinlenme tesisi içerisinden kontrollü olarak sağlandı.



Oluşan kuyrukta zincirleme kaza meydana geldi

Öte yandan, devrilen tırın karayolunu tamamen kapattığı kaza sonrası Aksaray Ankara Karayolu Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Oluşan kuyrukta ise zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kuyrukta 3 tır ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Bu kazalarda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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