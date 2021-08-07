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Konya Ovasında kavun hasadı zamanı Tarladan toplanan kavunlarda verim ve kalite düşüklüğü yok

İHA

Konya Ovasında kavun hasadı zamanı Tarladan toplanan kavunlarda verim ve kalite düşüklüğü yok

Konya’nın Çumra ilçesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan, kendine has tadı, rengi ve kokusuyla talep gören Çumra kavunu yetiştiriciliği her geçen yıl artıyor. Çiftçiler bu yıl ürünlerinin kuraklıktan etkilenmediğini ancak giderlerinin arttığını belirtiyor.
Mayıs ayı başında ekimi başlayan Çumra kavununda hasat, Temmuz ayı sonlarında başlayıp Ağustos ayı sonlarına kadar kademeli olarak devam ediyor. Çiftçiler ise ekiminden hasat zamanına kadar olan sürede kavuna gözü gibi bakıyor. Hasatta sabahın ilk ışıklarında sapı kesilmeye başlayan kavunlar insan gücüyle tek tek tarladan toplanıyor. Üç kademeli olarak hasat işleminden geçirildikten sonra kavunlar Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Yıllardır kavun üreticiliği yapan Mithat Büyükesen, “Kışın tarlamızı sürüyoruz, hazırlığını da daha sonraki aşamada yapıyoruz. Gübresini atıp Mayıs, Haziran gibi ekimi yaptıktan 90 gün sonra hasada başlıyoruz, kademeli ekimlerimiz var 25 Mayıs’ta ektiklerimiz var” dedi.

“Kalite ve verimde düşüş yok, maliyet arttı”
Son aylarda Konya Ovasındaki kuralık nedeniyle birçok üründe verim ve kalitede büyük oranda düşüş olduğunu belirten Mithat Büyükesen, “Kuraklık bizi etkiledi ama nasıl sularımız 80 tabanca gibi suyumuz vardı 30 veya 40 tabancaya düştü. Şimdi Adana, Çukurova bizden ucuza üretiyor. Bizim ise 100 lira 105 gibi elektrik maliyetimiz var, bizi kuraklık sadece fazla sulama nedeniyle etkiledi. Verimimizde bir düşüklük yok sadece maliyetlerimiz arttı. Yani 30 saatte suluyorsak bu sefer 60 saate çıktı. Fiyatlarımız geçen yıla göre aynı 18 kuruş, 19 kuruş veya 20 kuruş civarı satıyoruz” şeklinde anlattı.

“İyi kavun çizgili ve ağır olacak”
Mithat Büyükesen kavun seçimiyle ilgili olarak da, “İyi kavun nasıl seçilir dediğimizde kavun ağır olacak, rengi ise iyice kızarmış ve dışına biz kemre deriz çıtır deriz çizgileri olacak. İyi kavunu vatandaşlar bu şekilde seçebilir. Biz bu şekilde yetiştirdiğimiz ürünlerimizi Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz ama siparişlere yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.
İstihdam alanında sorun yaşadıklarını söyleyen Büyükesen, “Benim çalışanlarım Afganistan uyruklu, neredeyse hep yerli gençlerimizi veya çalışacak kendi vatandaşımızdan kişileri bulamıyoruz. Ekim işini doğu bölgelerimizden gelen arkadaşlarımız yapıyor, hasatta ise bu arkadaşlarımız geliyor çalışmaya” ifadelerini kullandı.

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