Doç. Dr. Akyürek: “Hipotiroidi sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalıktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Akyürek: “Hipotiroidi sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalıktır”

İHA

Doç. Dr. Akyürek: “Hipotiroidi sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalıktır”

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, hipotiroidi hastalarında çok sayıda semptom ve belirtilerin ortaya çıktığını belirterek, hipotiroidinin sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, bu nedenle sıklıkla gözden kaçtığını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, hipotiroidi hastalığı hakkında bilgiler verdi. Hipotiroidinin, tiroit bezinin vücudun ihtiyaç duyduğu miktardan daha az miktarda tiroit hormonu üretmesi anlamına geldiğini anlatan Dr. Ömer Akyürek, “Tiroit hormonları vücut metabolizmasının çalışma hızını belirleyen başlıca hormon olmasından dolayı hipotiroidili hastalarda genel olarak metabolizma yavaşlar. Bu nedenle hastalarda; halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, soğuğa karşı artan hassasiyet, kabızlık, cilt kuruluğu, kilo alımı, el, yüz ve ayaklarda şişme, ses kısıklığı, kas güçsüzlüğü, yüksek kolesterol seviyesi, uykusuzluk, denge ve koordinasyon sorunları, libido kaybı, kansızlık, kas ağrıları ve hassasiyet , adet düzensizliği, saçlarda seyrekleşme, ince, kırılgan saç veya tırnaklar, kalp ritminde yavaşlama, depresyon, hafızada zayıflık gibi çok sayıda semptom ve belirtiler ortaya çıkar. ‘Enerji seviyem azaldı, pilim bitti, kilo veremiyorum, depresyondayım, sürekli yorgunum ve sürekli uyumak istiyorum, mutsuzum’ diyorsanız; unutmayın, hipotiroidi sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalıktır. Bu nedenle de sıklıkla gözden kaçar” dedi.

“Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda mutlaka tiroit fonksiyonuna bakılmalıdır”
Hipotiroidinin tanısının hekim tarafından tıbbi öykünün alınması ve fizik muayenenin yapılmasını takiben basit bir kan testi ile koyulabileceğini kaydeden Dr. Akyürek, “Tiroit bezi hormonlarının yeterli salgılanıp salgılanmadığı T3, T4 ve TSH hormonu testi ile değerlendirilir. Tiroit bezine karşı üretilen AntiTiroglobülin, AntiTPO gibi antikorlar ve tiroit ultrasonografisi de yardımcı tanı testleridir. Erişkinlerde hipotiroidinin en sık nedeni Hashimoto hastalığıdır. Hipotiroidi, kadınlarda ve 60 yaş üzerinde daha sık görülür. Ailede hipotiroidi hikayesi olması durumunda risk artar. Bunun dışında tiroit bezinin büyümesi (guatr), baş ve boyun bölgesine radyasyon alımı, tiroit cerrahisi, tip 1 diyabet, vitiligo gibi diğer bağışıklık sistemi hastalıkları (otoimmün hastalıklar) ve tiroit bezinin çalışmasını etkileyebilecek bazı ilaçların kullanımı hipotiroidi riskini artırır. Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda mutlaka tiroit fonksiyonuna bakılmalıdır. Çünkü hipotiroidi gebelik ihtimalini düşürdüğü gibi tiroid hormonları bebeğin hem zihinsel hem de bedensel gelişimi için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Tiroit hormonunun mideden emilimi için aynı anda yanında başka bir ilaç kullanılmamalıdır”
Hipotiroidi tedavisinin, eksik olan tiroit hormonunun yerine konmasıyla gerçekleştiğini dile getiren Akyürek, “Hastaların hemen hemen tamamında yaşam boyu tedavi gereklidir. Günlük tiroit hormonu gereksinimi yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığına göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yaşamın belirli dönemlerinde doz değişikliği gerekebilir. Takipte doz ayarlaması TSH kan ölçümlerine göre yapılır. Hipotiroidi için kullanılan ilaçlar sabah aç karnına ve kahvaltıdan en az yarım saat önce alınır. Tiroit hormonunun mideden emilimi için aynı anda yanında başka bir ilaç kullanılmamalıdır. Hipotiroidi hastaları için özel bir diyet önerilmez. Ancak ülkemizde halen orta derecede iyot eksikliği olduğu için özellikle gebelik planlayan, gebe veya emziren kadınlarda günlük 100150 mcg iyot takviyesi yapılması gereklidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Ovasında kavun hasadı zamanı Tarladan toplanan kavunlarda verim ve kalite düşüklüğü yok
YEREL HABERLER Konya Ovasında kavun hasadı zamanı Tarladan toplanan ...
Başkan Pekyatırmacı ve milletvekili Sorgun sanayi esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı ve milletvekili Sorgun sanayi ...
Akşehir Yeni Otogar binası inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Akşehir Yeni Otogar binası inşaatı tamamlandı
İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya’da hazırlandı
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya ...
Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı
YEREL HABERLER Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı
Kavgaya müdahale eden polisin ayağını otomobil ezdi
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale eden polisin ayağını otomobil ezdi
Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Akşehir muhtarlarıyla buluştu
Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla atıp, tomruk yığınına çarptı: 1 ölü, 1 ...
Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya ...
Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Genç kızları iş vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
Ereğli’de jandarmadan droneli denetim
YEREL HABERLER Ereğli’de jandarmadan droneli denetim
İplik yüklü tır devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER İplik yüklü tır devrildi, sürücüsü yara almadan ...
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin katil zanlısı tutuklandı
7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (3)
YEREL HABERLER 7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Adliye önünde Çevik Kuvvet ve polis ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk ...
7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için ...
7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için gittiğini öne sürdü (2)
YEREL HABERLER 7 kişiyi öldüren şüpheli, ailenin evine uzlaşmak için ...
Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını ...
Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı
YEREL HABERLER Konya'daki gurbetçilerin dönüş telaşı başladı
Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü Merve öldü
Konya’da uyuşturucu operasyonu 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu 6 kişi tutuklandı
Akşehir OSB demiryolu yük taşımacılığı için inşaat çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Akşehir OSB demiryolu yük taşımacılığı için inşaat ...
Karatay Belediyesinden personele “sıfır atık” eğitimi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden personele “sıfır atık” eğitimi