Kulu’dan Manavgat’a yardım

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Konya’nın Kulu ilçesinden yangından etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesine 400 torba hayvan yemi dolu kamyon dualarla gönderildi.

Kulu’da hayırseverlerin desteğiyle yangından etkilenen Manavgat’a 200 torba arpa ezmesi ve 200 torba toklu yem gönderildi. Belediye önüne gelen yardım tırı dualarla yola çıktı. Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu halkının desteğiyle yardım tırını gönderdiklerini ve koordinasyon merkezinin bildireceği ihtiyaçlar doğrultusunda bu yardımların devam edeceğini söyledi.

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