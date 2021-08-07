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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin dört bir yanından okçular Meram’da ter döktü

İHA

Türkiye’nin dört bir yanından okçular Meram’da ter döktü

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali, Meram Millet Bahçesi içerisinde yer alan Geleneksel Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 24 ilden 129 sporcunun katıldığı şampiyonada minikler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele sergiledi. Şampiyonanın ödül törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç, yöneticiler ve sporcuların aileleri katıldı.

“Okçuluk bizler için milli ve manevi olarak önemli değere sahip”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi tarafından Geleneksel Okçuluk sporuna verilen desteğin devam edeceğini kaydederek, “Özellikle son dönemde ilgiyle takip edilen Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait dizi ve filmler, gençlerimizin okçuluk sporuna merak salmasında daha da etkili oluyor. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, bizler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Değerlerimizle özdeşleşmiş bu sporu yaşatmak adına bu şampiyonada yarışan tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızı Meram’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Ömer Koç ise, “Minicik fidanlarımızı el birliğiyle yetiştirerek geleneksel Türk okçuluğunu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Şampiyonaya verdiği destekten dolayı Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Geleneksel Türk Okçuluğunun, tarihi çok eskilere dayanan, Türkler için öneme sahip bir spor dalı olduğunu kaydeden Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “Eski Türklerde ok ve yaya çeşitli anlamlar yüklenmiş, hükümdarın hakimiyet simgesi olmuştur. Bu sebeple Türkler ok ve yaylarını asla yanlarından ayırmamışlardır. Sporla yetişen nesiller için sağlam adımlar atıyoruz. İlimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz tüm sporcularımızı tebrik ediyor, burada ter döken küçük yaştaki sporcularımızın ileriki dönemde Avrupa ve Dünya olimpiyatlarında ülkemize madalyalar getirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya, payitaht şehir olma sorumluluğunun bilincinde”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, “Olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan sporcularımızın nasıl yetiştiğini, verdikleri mücadeleleri bugün izlediğimiz minikler okçuluk şampiyonasında bir kez daha gördük. Geleneksel okçuluk sporumuzu tüm dünyaya anlatma ve model olarak sunma gayretlerinden dolayı federasyonumuza teşekkür ediyorum. Konya payitaht şehri olma sorumluluğunun bilincinde olarak okçuluk sporuna gereken tüm desteği verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek” cümlelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şampiyonada derece elde eden sporculara madalyaları verildi.

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