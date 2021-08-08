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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu yeşil dokuya fidanlığıyla katkı sağlıyor

İHA

Selçuklu yeşil dokuya fidanlığıyla katkı sağlıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediyeye ait fidanlıkta incelemelerde bulundu.
Selçuklu Belediyesi parklarda yaptığı peyzaj çalışmalarında diktiği ağaçlar ve diğer bitkileri belediyeye ait fidanlıkta yetiştiriyor. 90 bin metrekare alana sahip olan Selçuklu Belediyesi Fidanlığı’nda muhtelif tür ve ebatlarda 5 bin 200 adet yapraklı bitki, 2 bin 100 adet herdem yeşil bitki, 28 bin 500 adet gül, çalı ve süs bitkileri, 40 bin adet ise farklı tür ve ebatlarda sedir, karaçam, sarıçam, meşe gibi ağaç fideleri bulunuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye fidanlığında incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı fidanlıktan sorumlu olan Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden yetiştirilen bitki ve ağaç türleri hakkında bilgi aldı.

“Belediye fidanlığımız önemli bir görev üstleniyor”
Çevreyi yeşillendirme ve doğayı güzelleştirme adına parklarda yeşil alanları çoğalttıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün Antalya, Mersin, Adana’da olanlar ortada. Zorluklarla oluşturulan ormanlar bir kibritle kül oluyor. İçimiz yanıyor ama elimizden gelen pek bir şey yok. Yapabileceğimiz dua etmenin yanında yeni yeşil alanlar oluşturmak. Bu anlamda belediyemize ait fidanlığımız önemli bir görevi üstleniyor. Parklarımızdaki ağaçlar ve diğer bitkiler burada yetişerek dikilmeye hazır hale geliyor. Bugün Selçuklumuzda kişi başına 14 metrekare yeşil alan düşüyorsa burada yapılan çalışmaların etkisi var. Burada hem bitki yetişiyor hem de bitki için gerekli olan kompost üretimi yapılıyor. İnşallah buradaki çalışmalarımızı daha da artırarak farklı projelerde de faydalanmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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