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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Çeşmelerden akan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz”

İHA

Başkan Altay: “Çeşmelerden akan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da çeşmelerden akan suyun güvenle içilebileceğini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemeler gerçekleştirdi. Konya’nın tüm noktalarında kaliteli içme suyu sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine günlük 400 bin metreküp suyu üç kaynaktan sağladıkları bilgisini paylaştı.

“İçme suyumuzun sağlıkla ilgili bir sorunu yok”
Bağbaşı Barajı’ndan gelip Seçme Arıtma Tesisi’nden yüzde 55, Altınapa Barajı’ndan gelip Akyokuş Arıtma Tesisi’nden de yüzde 15 oranında suyun geçtiğini, ayrıca yaklaşık yüzde 30 oranında suyun da kuyulardan çekildiğini aktaran Başkan Altay, “2018 Haziran ayından önce neredeyse tamamını kuyulardan çekerek Konya’nın içme suyunu karşılıyorduk. KOP kapsamında Bağbaşı Barajı’nda biriken memba suyu kalitesindeki suyu şehrimize 2018 Haziran’ında kavuşturduk. Maalesef, bu yılın kurak geçmesi, biraz da kış aylarında kuraklığı düşünüp tedbirli davranarak böyle bir karışım uyguluyoruz. Ama bu sadece suyun içim kalitesinde bir farklılık oluşturuyor. Memba suyu kalitesinde su içmeye alıştığımız için belki şu anda çeşmeden içtiğimiz su biraz sert geliyor ama içme suyumuzun sağlıkla ilgili herhangi bir sorunu yok. Biz evde ailece suyumuzu çeşmeden kullanıyoruz. Konyalı hemşehrilerimiz de gönül rahatlığıyla çeşme suyunu içebilirler” dedi.
Hem Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hem de İl Sağlık Müdürlüğü’nün günlük olarak suyun denetimini gerçekleştirdiğini kaydeden Uğur İbrahim Altay, “Günlük olarak kaynağa girişte, kaynaktan çıkışta ve şebekenin belli oranda ölçeklenebilir numunesini alarak test ediyoruz. Konya’da suyun kalitesinde herhangi bir problem yok. Çeşmelerden suyu güvenli bir şekilde içebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Apartmanlardaki ve sitelerdeki depoların temizliğinin de önemine dikkat çeken Altay, “Biz şebekeden ne kadar kaliteli su getirirsek getirelim özellikle apartmanlardaki depo temizliği çok önemli. Depoların belirli periyotlarla temizlenmesi gerekiyor. Apartman ya da site sakinlerimizin KOSKİ’ye başvurmaları durumunda bunu da gerçekleştiriyoruz ki musluktan temiz ve kaliteli su içebilelim” ifadelerini kullandı.

“Suyu tasarruflu kullanalım”
Su temininin yağışlara bağlı olduğu vurgusu yapan ve su israfına karşı uyaran Altay, “Bu yıl çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Elhamdüllilah Konya’nın su teminiyle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok ama yapmamız gereken en önemli iş, suyu tasarruflu kullanmak. Lütfen muslukları açarken su kıtlığı içinde olduğumuzu, iklim değişikliği ve Konya’nın su problemi olduğunu unutmayalım. Suyu tasarruflu kullanalım. Su geleceğimiz için çok önemli ihtiyacımız” diye konuştu.

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