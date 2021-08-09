KTO Karatay Üniversitesi köklerini göklere taşıyor

Güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla uluslararası standartlarda pilot yetiştiren ve verdiği eğitimle havacılık sektöründe başarılara imza atan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türkiye’de ilk olarak bir üniversiteye özgü hava parkı ile bu başarısını taçlandırıyor.

Gücünü misyonundan ve 25 bini aşkın üyesi ile KTO’dan alan KTO Karatay Üniversitesi, üniversitesektör iş birliği ile sektörün beşeri taleplerine cevap verebilme noktasında fark oluşturuyor. Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Süleyman Doğan; Türkiye’deki havacılık sektörünü değerlendirerek, “Küresel olarak istikrarlı bir şekilde büyüyen ve dünya ekonomisi açısından vazgeçilmez bir konumda olan havayolu taşımacılığı, bilhassa son yıllarda, ülkemizde dünyadaki gelişiminden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle Asya ve Avrupa arasında yer alan ülkemiz hava sahasının stratejik konumu ve ekonomik gücü her geçen gün önem kazanıyor” dedi.



“Uluslararası standartlarda eğitim almış pilotlar KTO Karatay’da yetişiyor”

Havacılık sektöründe donanımlı ve nitelikli pilot eksikliğine vurgu yapan Süleyman Doğan, “Uluslararası havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu özel havacılık şirketlerinin artması, beraberinde hava ulaşımındaki nitelikli personel ihtiyacını getirdi. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler, uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümü’nü açarak ilk öğrencilerimizi geçtiğimiz yıl aldık. Bu yıl da yeni pilot adaylarımızı bekliyoruz. Türkiye’nin en iyi Pilotaj Bölümünün KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında olması ve uluslararası düzeyde lisans eğitimi vermesi hem öğrencilerimiz, hem Konya, hem de Türkiye için ayrı bir öneme sahip. İnanıyoruz ki havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk 3 üniversiteden biri olacağız” şeklinde konuştu.

Doğan, KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde yer alan Pilotaj Bölümü’nün ayrıcalıklarına değinerek, “Türkiye’nin en deneyimli uçuş ve bakım ekibine sahip KTO Karatay Üniversitesi, kendi planör ve uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını elinde bulunduruyor. Konya’da dünya çapında pilotların yetişmesi bizleri son derece gururlandırıyor” ifadelerine kullandı.



“Paraşütlü eğitim uçakları ile öğrencilerimizin güvenliğini önemsiyoruz”

Planör uçuşlarını teknik açıdan ele alan Doğan, “Pilotaj bölümündeki uygulama eğitimleri Türkiye’de yalnızca KTO Karatay Üniversitesi’nde planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot adayı, bir uçağa nispetle çok daha üst düzey beceri gerektiren planörü kullanarak, kumanda yeteneklerini geliştiriyor. Piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacağını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırılıyor. Öğrencilerimiz anormal duruma yaklaşan veya giren uçağın hangi kumandalar ve koordineli kullanımla kurtarılacağını öğreniyor” dedi.

Öğrencilerin güvenliğine de hat safhada önem verildiğine vurgu yapan Doğan, “Türkiye’de ilk kez kullanılan paraşütlü eğitim uçakları ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Pilotaj öğrencilerimiz ikinci lisans programında öğrenim görme hakkına sahipler”

Pilotaj Bölümü öğrencilerinin çift diploma ile mezun olabileceklerini anlatan Doğan, “Pilotaj öğrencilerinin, YÖK tarafından belirlenen şartları sağlamaları halinde ikinci bir lisans programına ücretsiz kaydolma hakları var. Pilotaj öğrencileri Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik programlarından birinden de çift anadal programı ile mezun olacaklar. Pilotaj diplomasının yanında ikinci bir diplomaya da sahip olmasının en önemli avantajı, eğitim hayatlarında herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları halinde bu mağduriyetleri ikinci bir meslekle giderilecektir” dedi.



“2021 YKS ile 33 öğrenci kabul edeceğiz”

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü’ne YKS puanı ile 33 öğrenci kabul edileceğinin altını çizen Doğan, “Bu yıl, kontenjanlarımız dahilinde 5 tam burslu, 28 ücretli öğrenci kabul edeceğiz. İlk öğrencilerimiz iki yıl önce ailemize katıldı, bu yıl da yeni öğrencilerimizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenci adaylarımız, KTO Karatay Üniversitesi resmi web sitesini ve pilotaj.karatay.edu.tr sayfasını takip etsinler” diye konuştu.

2019 yılından itibaren öğrenci kabul eden KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, genç yaşına rağmen havacılık eğitimi konusunda farkını ortaya koyuyor. Kendi hava parkında, kendi planör ve uçaklarıyla, Türkiye’nin en deneyimli uçuş ve bakım ekibiyle pilot adayları yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, bu konudaki başarılarını çeşitli ödüllerle de taçlandırıyor. Her yıl, Antalya Bilim Üniversitesi ile ELBA Havacılık Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yılın Havacısı 2020” havacılık ödüllerinde, “Havacılık Eğitimi” dalında “Yılın Havacısı" ödülü KTO Karatay Üniversitesi’nin oldu. Yine Antalya Bilim Üniversitesi tarafından 19 Mayıs tarihinde büyük bir emekle düzenlenen ‘Üniversitelerarası Hassas İniş Yarışması’nda KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, takım sıralaması ve bireysel sıralamada birincilik alarak, havacılıktaki başarısını bir kez daha gösterdi. 1000x30 metre çim pist, 1500x30 metre asfalt pist, 1500x15 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı, 3 adet eğitim uçağı ve 2 adet planörle Türkiye’nin en modern pilot yetiştirme tesislerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi, pilot adaylarını planörle yetiştirerek önemli bir ilki gerçekleştiriyor.

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