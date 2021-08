AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç; Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubelerini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubeleri ziyareti sırasında, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’e AK Parti İl ve Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek başkanları, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Hasan Kılca’ya ve protokol üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu.



“Bu vatan şehit ve gazilerimizin bizlere armağanı”

Sivil Toplum Kuruluşları içinde en değerli derneklerden birinin de Gazi ve Şehit yakınları dernekleri olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Şehit yakınları ve gazilerimizin birbirleriyle ve toplumla dayanışmasında, acıların hafifletilmesinde rol oynayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubeleri önemli bir misyonu yerine getiriyor” dedi.

Gazilerin ve şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Kılca, “Sizlerin bu Vatan’a yaptığınız hizmetler ölçülmez. Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar da vatan, millet ve bayrak sevdasıyla hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Şehitlik ve gazilik makamları da bu emanetlerin en büyük simgesidir. Hepimizin şehit ve gazilerimize can borcu, minnet borcu, vefa borcu var. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkıp ailelerinin yanında olarak ödeyebiliriz” açıklamasında bulundu.



“Şehit ailelerimize ve gazilerimize karşı sorumluluklarımız var”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de şehit aileleri ve gazilere karşı sorumluluklarının olduğunu belirtti. Şehit ailelerine ve gazilere her türlü sıkıntılarını devletin temsilcisi olarak kendilerine iletmelerini isteyen Tahir Akyürek, “En önemli sorumluluğumuz; vatanımız için, milletimiz için, ülkemiz için daha çok çalışmak ve ülkemizi daha güçlü kılmak. Derneklerimizin Türkiye çapındaki çalışmaları ve başardıkları ortada. Dernek Başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle her fırsatta bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, dernek yönetimiyle şehit aileleri ve gazilere sunulan hizmetleri değerlendirdi. Genç, AK Parti Teşkilatlarının gazilerin ve şehit yakınlarının 24 saat emrinde olduğunu ifade etti.

