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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da çocuklar eğlenerek öğreniyor

İHA

Meram’da çocuklar eğlenerek öğreniyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Yaz Spor okulu öğrencileri, Genç KOMEK tarafından Dutlu Meram Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dutlu Meram Millet Bahçesi’nde Genç KOMEK ve Meram Belediyesi Yaz Okulları’nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen yaz okulu kapsamında öğrenciler, düzenlenen etkinlikle güzel vakit geçirdi.
Başkan Kavuş, burada çocuklarla yaptığı sohbette, “Sizlerle birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duydum. Yaz dönemini en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz. Hem eğleniyor hem de öğreniyorsunuz. Sizler eğitimlerinize güzel bir şekilde devam ettikçe biz de sizler için yeni oyun alanları oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Belediyeler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlıyoruz”
Merkez ilçe belediyeleri olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile beraber hareket ederek eğitime büyük katkı sağlandığını belirten Başkan Kavuş, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Geleceğimize sahip çıkmak için belediyeler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Yaz dönemlerinde çocuklarımızın vakitlerini boşa harcamamaları adına açtığımız yaz okullarında eğitici dersler veriliyor. Bir yandan da düzenlenen etkinliklerle çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerine ek olarak doğa ve çevre bilinci aşılanıyor. Çocuklarımızın geleceğine yapılan tüm yatırımları önemsiyoruz. Bu tür projelere desteğimiz her zaman devam edecek” şeklinde konuştu.

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