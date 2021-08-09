Pekyatırmacı: “Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pekyatırmacı: “Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek”

İHA

Pekyatırmacı: “Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Hatice Hatun Külliyesi, Selçuklu Umut Evi ve Seyir Tepesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından tam not alıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Hatice Hatun Külliyesine ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, Milletvekili Sorgun ve Selçuklu ilçe Başkanı Özer, Külliye’de eğitim alan öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Heyet eğitim sınıflarını tek tek gezerken, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Külliye’de yapılan çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’a bilgiler verildi.

“Umut Evi hastalara umut oluyor”
Daha sonra Selçuklu Belediyesi Umut Evi’ne giden Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Sorgun, Umut Evi’nde kalan hasta ve hasta yakınlarıyla görüştü. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Umut Evi’nin kanser tedavisi gören ve uzak ilçelerden gelip şehir merkezinde kalacak yeri olmayan hastalar için umut olduğunu ifade etti. Umut Evi sakinleri de verilen hizmetten dolayı Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti. Son olarak Selçuklu Seyir Tepesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Sorgun, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Seyir Tepesi’nde piknik yapan vatandaşlar da Konya Manzarası eşliğinde piknik yapma fırsatı sunan Seyir Tepesi’ni yaptıkları için Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

“Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek”
Selçuklu’da vatandaşları memnun edecek yatırımların devam edeceğini belirterek, “Selçuklu Belediyesi olarak her zaman vatandaş odaklı çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini artırmak için yeni projeler üretiyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Selçuklu’da en iyi hizmeti alacaklar. Hatice Hatun Külliye’mizde çocuklarımız dini eğitimini alıyor, Umut Evi’nde ise kanser hastası olan hemşehrilerimizin sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecek ve Türkiye’ye örnek projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.

"Selçuklumuz güzel hizmetlere imza atıyor”
Selçuklu’da gün boyu yapılan ziyaret ve incelemelerle bereketli bir günü geride bıraktıklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,“ Biliyoruz ki en büyük ve en değerli yatırım insana yaptığınız yatırımdır. Selçuklu Belediyemiz de yaptığı tesisler, sunduğu hizmetlerle bunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. İlçede yaşayan genç, yaşlı her kesimden insanımız sunulan bu güzel hizmetlerden istifade ediyor. Başkanımıza ve ekibine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyor, sunulan hizmetlerin bereketlenerek çoğalmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir’de Trap Atış Yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de Trap Atış Yarışması yapıldı
Meram’da çocuklar eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Meram’da çocuklar eğlenerek öğreniyor
“Canbulan” Manavgat’tan sonra şimdi Muğla’da
YEREL HABERLER “Canbulan” Manavgat’tan sonra şimdi Muğla’da
KILCA: “Şehit ve gazi derneklerimiz önemli bir misyonu yerine getiriyor”
YEREL HABERLER KILCA: “Şehit ve gazi derneklerimiz önemli bir ...
KTO Karatay Üniversitesi köklerini göklere taşıyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi köklerini göklere taşıyor
Odun yüklü tır şarampole indi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Odun yüklü tır şarampole indi: 1 yaralı
Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı
YEREL HABERLER Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile ...
Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Kıbrıs gazisine son görev
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisine son görev
Başkan Altay: “Çeşmelerden akan suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Çeşmelerden akan suyu gönül ...
Konya Ovası´nın hububatta ürün kaybı 1 milyon ton
YEREL HABERLER Konya Ovası´nın hububatta ürün kaybı 1 milyon ton
Selçuklu yeşil dokuya fidanlığıyla katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Selçuklu yeşil dokuya fidanlığıyla katkı sağlıyor
Selçuk Üniversitesi Erasmus+’ta hoş geldin etkinliği
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi Erasmus+’ta hoş geldin etkinliği
Karatay’da “Gençlik Buluşması” programı
YEREL HABERLER Karatay’da “Gençlik Buluşması” programı
Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
Türkiye’nin dört bir yanından okçular Meram’da ter döktü
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanından okçular Meram’da ter ...
Kulu’dan Manavgat’a yardım
YEREL HABERLER Kulu’dan Manavgat’a yardım
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Doç. Dr. Akyürek: “Hipotiroidi sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Akyürek: “Hipotiroidi sinsi, sessiz ve yavaş ...
Konya Ovasında kavun hasadı zamanı Tarladan toplanan kavunlarda verim ve kalite düşüklüğü yok
YEREL HABERLER Konya Ovasında kavun hasadı zamanı Tarladan toplanan ...