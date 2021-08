Başkan Altay: “Nerede bir acı, bir sıkıtı varsa Konya orada”

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Manavgat ve Muğla yangınlarında Konya olarak çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “İlçe belediyelerimizle birlikte toplam 75 araç, 178 personelle yangınların söndürülmesi için ciddi çaba sarf ettik. Bundan sonra da oradaki hasarların giderilmesiyle ilgili çalışıyoruz. Konya; nerede bir acı, nerede sıkıtı varsa orada” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Türkiye ve Konya gündemine dair açıklamalarda bulunan Başkan Altay, konuşmasına 9 Ağustos tarihinin Konya için önemine değinerek başladı. Konya’da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nın başlamasına 365 gün kaldığını belirten Başkan Altay, “İnşallah 2022 yılının 9 Ağustos’unda Konya’da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. 56 ülkeden 3 bin sporcu şehrimizde olacak. Açılış seremonisinde birçok ülke liderini şehrimizde ağırlayacağız” diye konuştu.



"Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'ya çok önemli yatırımlar yapıldı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya’ya çok önemli yatırımlar yapıldığından bahseden Başkan Altay, “Türkiye’nin ilk kapalı veledromunun inşaatı ve tam olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Ayrıca birçok tesisin de gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bakanlığımız yürütüyor. Bu vesileyle İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’mıza kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcuların ne kadar büyük bir başarı elde ettiğine şahitlik ettiklerini de aktaran Başkan Altay, “6 farklı branşta 13 madalya kazanarak en çok madalya kazandığımız bir süreci yaşamış olduk. Olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporcularımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.



"75 araç 178 personelle yangınların söndürülmesine destek verdik"

Manavgat ve Muğla yangınlarında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle birlikte çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “İlk günden itibaren, haberi duyar duymaz hemen 5 itfaiye aracımız ve 13 itfaiyecimiz yola çıktı. Aynı gün 20 itfaiye aracı, 45 personele ulaşmıştık. Ve 28 Temmuz’dan bugüne kadar Konya Büyükşehir olarak 47 araç, 122 personelle çalışmalarımızı yürüttük. Ayrıca ilçe belediyelerimizden de 28 araç, 66 personel olmak üzere toplamda 75 aracımız, 178 arkadaşımız Manavgat ve Muğla yangınlarında yangınların bir an önce söndürülmesi için ciddi bir çaba sarf etti. Bir taraftan da Canbulan ve veteriner ekiplerimiz bölgedeki yangında zarar gören hayvanların iyileştirilmesiyle ilgili veterinerlik hizmetlerinde bulundu. İnşallah bundan sonra da oradaki hasarların giderilmesi için çalışıyoruz. Özellikle Manavgat’ta çok sayıda Konyalı kardeşimiz var, onları ziyaret ettim. Yine Dışişleri Bakanımızın koordinasyonunda yapılan Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katılarak Konyalıların geçmiş olsun dileklerini ilettim. Konya; nerede bir acı, nerede sıkıtı varsa orada. Gönül ister ki hiç bu acıları yaşamayalım ama acıların hem etkilerinin ortadan kaldırılmasında, hem ilk anda müdahalesinde, hem de sonrasında Konyalılardan ve sizlerden aldığımız destekle süreci yürütüyoruz.”



"İçme suyuyla ilgili sorun yaşamamak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz"

Konya için en önemli sorunlardan birisinin de su ve suyun tasarruflu kullanılması olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “İçme suyuyla ilgili bir sorun yaşamamak için ekiplerimiz çok yoğun çaba sarf ediyor. Merkezde KOP kapsamında Bağbaşı Barajı’ndan gelen suyu riske etmemek adına şu an itibariyle oradan yüzde 5055 oranında su alıyoruz. Yüzde 1520 Altınapa Barajı’ndan, yüzde 30 da kuyulardan takviye ediyoruz. Aslında Ekim sonuna kadar yetecek rezervimiz olmasına rağmen Ekim ayının yağışlı geçmeyeceği ihtimalini düşünerek biraz tasarruflu kullanıyoruz. İlçelerde de kaynaktan beslendiğimiz noktalarda ve yer altı sularında ciddi problem yaşıyoruz. Şu an birçok bölgede kuyu çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz. Ama bir taraftan da eldeki mevcut suyu tasarruflu kullanmalıyız. Ne kadar bol suya sahip olsak da ‘Irmaktan abdest alırken bile tasarruf et’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Onun için hele bu dönemde suyun tasarruflu kullanılması, su bilincinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Şunu bir kez daha ifade etmekte fayda var: Çeşmelerden akan suyu içmekle ilgili bir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Allah yokluğunu göstermesin. Su olmazsa hayat olmaz. Sadece kendimiz için değil, geleceğimiz için de suyu tasarruflu kullanmaya devam etmeliyiz. Bu konuda KOSKİ ve Büyükşehir olarak yeni çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bunları da en kısa sürede paylaşacağız” açıklamalarını yaptı.



"Konyalıların aşı konusunda hassasiyet göstermesini istiyoruz"

Önemli konulardan birisinin de aşı ve aşılama çalışmaları olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Maalesef Konya olarak istediğimiz seviyeye gelemedik. Bir an önce turuncuya, sonra da maviye geçmek için her meclis toplantısında özellikle belediye başkanlarımızdan bu konuda destek istiyoruz. Tekrar bu konuda bir gündem oluşturup özellikle ilçelerde bilbordlar vasıtasıyla, katıldığımız programlarla, esnaf ziyaretiyle, her vesileyle aşı uygulamasına katılımın artırılması konusunda bir çaba göstermemiz gerekiyor. Konya’da vaka oranları biraz arttı, bunun daha aşağıya çekilmesi için hepimize görev düşüyor. Tüm Konyalıların bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Lütfen aşılarımızı olalım. Pandemiden hem kendimizi hem yakınlarımızı koruyalım” ifadelerini kullandı.

