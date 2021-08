Anafartalar Zaferi’nin 106. Yıldönümünde Selçuklu Belediyesinden anlamlı açılış

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin katkılarıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'na kazandırılan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi, ecdadımızın aziz hatıralarını yâd etmek ve şanlı zaferimizi zihinlerde canlı tutmak adına sürdürdüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesinin destekleri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan müzenin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Tıbbiyelilerin Çanakkale Savaşları'nda üstlendiği büyük role ve kahramanlıklarına değinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "O binadaki bütün öğrenciler gönüllü olarak buraya gelmişler. Bu öğrencilerden 765 tıp öğrencisi, bizim öncü meslektaşlarımız burada savaşmışlardır ve bunlardan 346'sı burada kalmışlar, şehit olmuşlardır. Hatta 1915 yılında kaydedilenlerin hiçbirisi Mektebi Tıbbiyyei Şahane'ye dönemediği için 1921'de mezun verilmemiştir. Böyle hüzünlü hikayeleri olan, üniversitemizle de bağlantısı olan çok önemli bir müzenin açılışındayız. Bu müzenin açılışında en büyük emek başta Çanakkale Valiliğimiz ve Alan Başkanlığımız olmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, o zaman Selçuklu Belediye Başkanıydı, onların gayretleriyle yapılan bu müze çalışmasında biz de üniversite olarak karınca kararınca destek vermeye çalıştık. Bundan sonra de destek vermeye çalışacağız. Biz burada bütün tıbbiyelilerin, bütün öğrencilerin bu müzeyi görmesini arzu ediyoruz. Bütün insanların, bütün öğrencilerimizin Çanakkale'ye en azından bir sefer gelip bu toprakları görmesi ama sağlık camiasının neler yaptığını hissetmesi bakımından bu müzeyi ziyaret etmesi, tıp öğrencilerinin de öncü meslektaşlarımızın hangi sıkıntılar içinde insanlara şifa dağıtmak için ne gayretler gösterdiklerini görmeleri bakımından bu müzeye mutlaka her tıp öğrencisinin, her sağlık meslek mensubu adayı olan öğrencinin en azından bir kere gelip ziyaret etmesi bence meslek hayatlarının en önemli artılarından biri olacaktır" dedi.



“Kahraman Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarını daima yaşatmalıyız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Anafartalar Grup Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Mehmetçik'in vatan, millet ve bağımsızlık için verdiği amansız mücadele sonucunda Conkbayırı'nın düşmana bırakılmadığını, Çanakkale'ye gönüllü olarak gelen, Mehmetçik'in yaralarına derman olmak için her türlü sorumluluğu gönüllü olarak alan kahraman tıbbiyelileri de unutmamak gerektiğini kaydetti. Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin o kahramanların aziz hatıralarının yaşatılması bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Altay, "Birinci Dünya Savaşı'nda 765 tıp öğrencisinden 346'sının şehit olduğunu ve o sene Mektebi Tıbbiyyei Şahane'nin bir yıl kapalı kaldığını unutmamalıyız. Bizlere bıraktıkları bu aziz vatanda onların hatıralarını daima yaşatmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Açık hava müzesi formunda oluşturuldu"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale 1915 Hilali Ahmer Hastane Müzesi'nin teşhir ve tanzim çalışmalarının Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Harp günlerindeki gazi, tabip, hemşire ve sıhhiyecilerin yanı sıra özellikle 18 Mart 1915 günü düşman zırhlılarınca bombalanan ve yangınlarla sarsılan Çanakkale'deki kadın, çocuk ve bebek gazilerin halini canlandırarak aziz hatıralarını yad etmeyi amaçladıklarını bildiren Pekyatırmacı, "Hastanenin bahçe bölümü 2018 yılında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Tam bir açık hava müzesi formunda oluşturulan bu yapıda gazilerimiz ve şehitlerimiz sedyelerde taşınırken, ameliyat barakasında ameliyat edilirken ya da o günün ambulansı olan atlı arabada hastaneye getirilirken harbin bir anında donmuşçasına bahçede canlandırılmıştır. Hastane binasının iç bölümü ise yine Selçuklu Belediyesi katkılarıyla 2021'de tamamlanmıştır. Binada gazi askerlerin yanı sıra Çanakkale Harbi'nde bombalanan ve özellikle 18 Mart 1915 Deniz Harbi'nde düşman gemileri tarafından bombalanması neticesinde sabaha kadar yanan Çanakkale'deki kadın ve çocukların da neler yaşadığının temsil edildiği ameliyathane, muayenehane, laboratuvar, diş kliniği, asker koğuşu, kadın ve çocuk koğuşu olmak üzere 6 bölüm yer almaktadır. Çanakkale 1915 Hilali Ahmer Hastane Müzesi, tarihi yarımada içerisinde en çok ziyaretçi alan yer unvanına sahipti. Yeni tamamladığımız bölümlerle inşallah hem bu özelliğini devam ettirecek hem de ülkemizin kurtuluş mücadelesinde hangi fedakarlıkların yaşandığına gerçeğe yakın canlandırmalara şahitlik edecekler" diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, Çanakkale Cephesi'nde tüm yurdun tek yumruk olduğu günlerde Kızılayın bugün olduğu gibi milletin yanında yer aldığına dikkati çekti.

Kızılayın, Çanakkale'den İstanbul'a uzanan geniş bir ağda açılan Hilali Ahmer Hastaneleri ile yaralı ve hastalara merhametli elini uzattığına işaret eden Kaşdemir, "Gerçek fotoğraflardan esinlenerek oluşturulan canlandırmalarda, iki senedir yaşadığımız pandemi sürecinde gösterdikleri millet ve görev aşkıyla bir kez daha kahramanlaşan sağlık çalışanlarımızın, 106 yıl önce de aynı ruhla hizmet verdiği görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.



“Hilali Ahmer'in nuru, umut ve metanet timsali sıhhiyecilerin anısını güzel bir eserle ölümsüzleştirilecek”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin 1915'te cephe gerisinde neler yaşandığına dair etkili canlandırmalar içerdiğini belirterek, "Temennimiz odur ki ziyaretçilerimiz 1915'i ve Çanakkale ruhunu anlayarak, hissederek, yaşanan mücadeleye ve acıya ortak olarak buradan ayrılsınlar" dedi.

Ersoy, Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kontrolünde Konya Selçuklu Belediyesinin destekleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Hilali Ahmer'in nuru, umut ve metanet timsali sıhhiyecilerin anısını güzel bir eserle ölümsüzleştireceklerini söyledi. Çanakkale Kara Savaşları'nda siperlerin birbirine çok yaklaştığı çarpışmalarda, düşmanın kullandığı top mermileri, şarapneller ve süngü hücumlarının etkisiyle Mehmetçiğin ağır yaralar aldığını hatırlatan Ersoy, bunun sonuçlarının cephe hattındaki sağlık imkanlarının ötesine geçtiğini, Çanakkale'den hastane gemileriyle getirilen binlerce yaralının bakımı için İstanbul'daki bazı resmi binaların ve okulların bile hastaneye dönüştürüldüğünü anlattı.

Böyle bir ortamda vatanın tüm sathında canla başla çalışan Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyetinin yürüttüğü hastabakıcılık ve sağlık hizmetleri seferberliğinin, insanların beden ve ruhlarındaki yaralara merhem olduğunu dile getiren Ersoy, "Şu küçücük yarımada, kendine medeni diyen güçlerin vahşetini, kirli yüzlerini ortaya çıkaran, asli kimliklerine ayna tutan bir sahne olmuştur. Adım attığınız her noktada gazi olmuş bir kale, tabya, karargah görebilirsiniz. Düşman uçakları savaş hukukunu ihlal ederek hastanelere, hastane çadırlarına, sargı yerlerine ve yaralı nakleden hastane gemilerine de ateş açmıştır. Bununla birlikte Eceabat gibi bazı sivil yerleşim yerleri de bu bombardımanlardan olumsuz etkilenmiştir. Yine Akbaş ve Ağadere gibi yerlerdeki hastane çadırları Hilali Ahmer bayrakları ile donatılmasına rağmen bu bombardımanların hedefi olmuşlardır. Ecdadın nasıl bir fiziki kuvveti alt ettiğini bilmek kadar ne tür bir zihniyeti bu topraklardan kazıyıp attığını da bilmek ve asla unutmamak gerekiyor. Bunu unutmak geçmişimize karşı büyük bir vefasızlık, geleceğimizi de kendi ellerimizle baltalamak demektir" dedi.

Ersoy, Çanakkale'nin, kısıtlı malzemelerin doğru kullanılması için önüne gelen yaralı bedenlerden hangisine müdahale edileceğinin kararını omuzlayıp ömür boyu vicdanında "acaba" sorusunun ağırlığını taşıyabilenlerin zaferi olduğunu vurguladı.



Müzede canlandırmalar bulunuyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından Bakan Ersoy'a hediye takdim edilmesiyle devam eden program, Ersoy ve beraberindekilerin kurdeleyi keserek açtıkları müzeyi gezmesiyle sona erdi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

Doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının Hilali Ahmer Hastanelerinde yaralı asker ve sivillere verdikleri sağlık hizmetlerinin dönem fotoğraflarından esinlenerek anlatıldığı müzede, cephe gerisinden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatların, hastanelerde bulunan laboratuvar çalışmalarının, ağız ve diş tedavilerinin, yaralı asker koğuşları ile yaralı kadın ve çocuk koğuşu canlandırması bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.