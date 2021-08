Başkan Pekyatırmacı: “Gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Halk Günü" etkinliği kapsamında ilçe sakinlerini belediyede ağırlıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen “Halk Günü” etkinliği ile vatandaşları makamında kabul ediyor. İlçe sakinleri buluşmalarda her türlü istek, öneri, düşünce ve teşekkürlerini birinci ağızdan Başkan Pekyatırmacı’ya iletme imkanı buluyor. Selçuklu’da birliktelik ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilen ve hizmet kalitesine de katkı sağlayan etkinlikte Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların isteklerine çözümler sunarken yapılabilecek noktasında ilgili başkan yardımcısı ve müdürlüklere de çözüm talimatı veriyor.



“Selçuklu’yu hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyoruz”

Selçuklu’ da ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken çözüm odaklı hizmet anlayışı ve gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda gücümüzü aldığımız hemşerilerimizi ziyaret ediyor her fırsatta da belediyemizde ağırlıyoruz. Bu buluşmalar hizmet anlayışımıza katkı sağlarken hemşehrilerimiz ile olan gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor. Merkezinde insan olan hizmet anlayışı doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde Selçuklumuzu daha güzel bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.