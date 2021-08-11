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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11. Mevlana Şiir Şöleni sanatseverleri Karatay'da buluşturacak

İHA

11. Mevlana Şiir Şöleni sanatseverleri Karatay'da buluşturacak

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin birlikte organize ettiği Mevlana Şiir Şöleni bu yıl da Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirecek.
Modern Türk edebiyatının günümüz şair ve yazarları 11. Mevlana Şiir Şöleni ve Şiir Atölyeleri programlarıyla Karatay’da buluşacak. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin organize ettiği 11. Mevlana Şiir Şöleni 14 Ağustos Cumartesi günü Mevlana Gül Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Konya’nın kültür ve sanat dünyasını bir araya getirecek etkinlikte, birbirinden değerli şair ve yazarlar sanatseverlerle sohbet ederek en güzel şiirlerini seslendirecek. Şiir Atölyeleri ile başlayacak gündüz programları 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Atölye programında şiir her yönüyle ele alınacak. Mevlana Kültür Merkezi Kılıçarslan Salon’unda gerçekleştirilecek olan Şiir Atölyeleri gündüz programlarının ilk oturumu saat 10.00’da başlayacak ve ilk oturumda şiirin imgesel evrimi işlenecek. 14.00’da başlayacak ikinci oturumda ise internet karşısında edebiyat dergilerinin durumu, şiirin dijitalleşme ile gelişimi konuşulacak. Gündüz oturumlarının son programı saat 16:00’da başlayacak ve şiirin yeniliklerle uyumu konuşulacak. Akşam saat 20.00’da Mevlana Gül Bahçesi açık sema alanında başlayacak Şiir Şöleni ile de sanatseverlere şiir ziyafeti sunulacak.

"Şiir şöleni modern edebiyata katkı sunuyor"
Mevlana Şiir Şöleninin Konya açısından öneminin büyük olduğunu vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu sene Mevlana Şiir Şöleni programının daha kapsamlı olacağını ve modern şiire ve edebiyata katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Kılca, “11. Mevlana Şiir Şölenimiz Türkiye’nin dört bir yanından gelen şair ve yazarı Karatay’da buluşturacak. Bu buluşmanın en önemsediğimiz yanı, konuk şairlerimizin Konyalılarla bir araya gelerek, zihinlerinde dizelerinden izler bırakacak olmasıdır. Karatay Belediyesi olarak katkı sağladığımız Şiir Şöleni programı bu sene daha da olgunlaştı. Bizlerde Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş ve daha birçok önemli isimlerin önderliğinde inşa edilen gönül medeniyetinin günümüzdeki temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

"Şiir şölenleri sanata verdiğimiz önemi taçlandırıyor"
Karatay Belediyesinin sanata, sanatçıya ve sanat üretimine verdiği destekle Türkiye’de örnek gösterildiğini belirten Hasan Kılca; 11. Mevlana Şiir Şöleni ile Karatay’ın şiire ve sanatçıya verdiği önemi taçlandırdığını ifade etti. 11. Mevlana Şiir Şöleni’nin geçmiş yıllardakinden daha kapsamlı olacağını ifade eden Kılca, “2019 yılında mükemmel bir programla hemşehrilerimizle bir arada olduk. 2020 yılında ise maalesef pandemi nedeniyle hemşehrilerimizle göz göze olamadık ama gönül gönüle uzanan bir köprü olduk ve şiiri dijital platformlar üzerinden evlerine getirdik. Bu yıl ise her kesimden, her yaştan sanatseverin katılacağı programımız Şiir Atölyeleri ile başlayacak. Program kapsamında konuk şairlerimiz önce Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Şiir Atölyesi programıyla şiir dünyasına yolculuk yapacak ve şiirin günümüzdeki önemini konuşacaklar. Akşam ise Mevlana Gül Bahçesi’nde hemşehrilerimize eşsiz bir şiir ziyafeti sunacak. Ben de bu vesileyle edebiyatımızın zenginliğini ve ihtişamını hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimizi programımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.
TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da, bu sene Şiir Şöleni programının daha kapsamlı olacağını aktararak kültürel etkinliklerle sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman süreceğini kaydetti.

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