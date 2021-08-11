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Balık avlamak için teknesiyle göle açılan şahıstan haber alınamıyor Arkadaşlarıyla birlikte kendilerine ait tekneyle balık avlanamaya çıkan ve fırtınaya yakalanan Mevlüt Uyanık'tan dün akşamdan beri haber alınamıyor

İHA

Balık avlamak için teknesiyle göle açılan şahıstan haber alınamıyor Arkadaşlarıyla birlikte kendilerine ait tekneyle balık avlanamaya çıkan ve fırtınaya yakalanan Mevlüt Uyanık'tan dün akşamdan beri haber alınamıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için teknesiyle göl sularına açılan Mevlüt Uyanık'tan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Öğretmenevinde aşçı olarak görev yapan Mevlüt Uyanık, dün akşam saatlerinde mesai çıkışı arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için tekneleriyle göl sularına açıldı. Araçlarıyla Kuşluca Mahallesi'ne gelerek buradaki sahilden 5 farklı tekne ile açıklara doğru çıkan Mevlüt Uyanık ve 4 arkadaşı, hava karardıktan sonra ilerleyen saatlerde Kuşluca Mahallesi açıklarında tatlı sularda aniden bastıran fırtınaya yakalandı. Fırtınadan dolayı oluşan dalgalar açıkta olan balıkçı teknelerini daha da açıklara doğru sürüklemeye başlarken, Şaban Avcı ile Ramazan Akkaş tekneleriyle yakındaki Ömer Çavuş Adası'na çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı bir bot da sevk edilirken jandarma botu da açıklarda sürüklenen Ümit Karademir ile Hasan Avcı'nın teknesine ulaşarak kurtardı. Adaya sığınan arkadaşları da kurtarılırken, gölde teknesi ile birlikte kaybolan Mevlüt Uyanık için ise su yüzeyinde arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına askeri helikopter de katıldı
Beyşehir Gölü kıyılarına AFAD, Polis Su Altı Arama Kurtarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri de sevk edildi. Su yüzeyindeki kayıp kişi ve teknesini arama tarama çalışmalarından devam eden fırtına nedeniyle sabah saatlerinde de sonuç alınamayınca, bölgeye bir askeri helikopter istendi. Bölgeye gelen askeri helikopter havadan yaptığı arama tarama faaliyeti ile kaybolan tekneyi bulmaya çalışırken, jandarma botundaki su altı arama kurtarma ekipleri de Mevlüt Uyanık'ın ağ serdiği tahmin edilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kayıp Uyanık'ın evli olduğu, öğretmenevinde aşçı olarak görev yaptığı, mesai saatleri dışında da kendi teknesiyle sık sık balık avına çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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