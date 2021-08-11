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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Mevlâna Şiir Şöleni´ sanatseverleri bir araya getirecek

DHA

`Mevlâna Şiir Şöleni´ sanatseverleri bir araya getirecek


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) -KARATAY Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi iş birliği ile "11. Mevlânâ Şiir Şöleni" bu yıl da şair ve sanatseverleri bir araya getirecek.Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi iş birliğinde şiir ve sanat severleri bir araya getiriyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan "Mevlâna şiir şöleni" programı Mevlânâ Gül Bahçesi´nde gerçekleştirilecek. Konya´nın kültür ve sanat dünyasını bir araya getirecek etkinlikte, şair ve yazarlar sanatseverlerle sohbet ederek şiirlerini seslendirecek.Şiir Atölyeleri ile başlayacak gündüz programları 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Atölye programında şiir her yönüyle ele alınacak. Mevlâna Kültür Merkezi Kılıçarslan Salon´unda gerçekleştirilecek olan Şiir Atölyeleri gündüz programlarının ilk oturumu saat 10.00´da başlayacak ve ilk oturumda şiirin imgesel evrimi işlenecek. 14.00´de başlayacak ikinci oturumda ise internet karşısında edebiyat dergilerinin durumu, şiirin dijitalleşme ile gelişimi konuşulacak. Gündüz oturumlarının son programı saat 16.00´da başlayacak ve şiirin yeniliklerle uyumu konuşulacak. Akşam saat 20.00´de Mevlâna Gül Bahçesi açık sema alanında başlayacak Şiir Şöleni ile de sanatseverlere şiir ziyafeti sunulacak.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "11. Mevlânâ Şiir Şölenimiz Türkiye´nin dört bir yanından gelen şair ve yazarı Karatay´da buluşturacak. Bu buluşmanın en önemsediğimiz yanı, konuk şairlerimizin Konyalılarla bir araya gelerek, zihinlerinde dizelerinden izler bırakacak olmasıdır. Karatay Belediyesi olarak katkı sağladığımız Şiir Şöleni programı bu sene daha da olgunlaştı. Bizlerde Hz. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş ve daha birçok önemli isimlerin önderliğinde inşa edilen gönül medeniyetinin günümüzdeki temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi."ŞİİR ŞÖLENLERİMİZ DAHA KAPSAMLI HALE GELİYOR"Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, "Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak gelenekselleşmesini önemsediğimiz ve büyük ölçüde de başarabildiğimiz 11. Mevlânâ Şiir Şölenimiz ile Konyalılarla buluşacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak şiirimizin değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu sebeple sanatseverlerle buluşmayı önemsiyoruz. Bu sene Şiir Şöleni programıyla birlikte Şiir Eleştiri Atölyesi çalışmalarının da içinde olduğu daha kapsamlı bir program tertip ediyoruz. Atölye çalışmalarının modern şiirimizin gelişimine ve dolayısıyla edebiyatımıza katkı sunmanın bizim için ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yönüyle aslında TYB olarak da farklı bir yerde duruyoruz ve öncü bir temsil değerini üstleniyoruz. Dilimizi zenginleştiren şiirimize ve hassaten de modern şiirimize vefa borcumuzu da böyle ödediğimize inanıyoruz" diye konuştu/ GÖRÜNTÜLÜ DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez
2021-08-11 16:10:41

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