Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi

İHA

Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi

Konya’da geçtiğimiz Pazartesi günü miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra firar eden ve polisin çalışmasıyla yakalanan katil zanlısı ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hacı Gürcan kendisine miras kalan evi kardeşi 48 yaşındaki Uğur Gürcan’a sattı. Uğur Gürcan satın aldığı evi kontrol ettiği sırada aile büyüklerinden kalan eşyaların abisi tarafından satıldığı iddiası üzerine abisini evinin önünde buluşmaya çağırdı. Burada buluşan iki kardeş konuşmaya başladı. Konuşmanın kısa süre sonra tartışmaya dönüşmesiyle Hacı Gürcan yanında bulunan tabancayla kardeşi Uğur Gürcan’a ateş etti. Zanlı, kardeşi Uğur Gürcan’ı olay yerinde bırakarak kaçtı. Uğur Gürcan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin katil zanlısı Hacı Gürcan’ı yakalamak için başlattığı çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
`Mevlâna Şiir Şöleni´ sanatseverleri bir araya getirecek
YEREL HABERLER `Mevlâna Şiir Şöleni´ sanatseverleri bir araya ...
Balık avlamak için teknesiyle göle açılan şahıstan haber alınamıyor Arkadaşlarıyla birlikte kendilerine ait tekneyle balık avlanamaya çıkan ve fırtınaya yakalanan Mevlüt Uyanık'tan dün akşamdan beri haber alınamıyor
YEREL HABERLER Balık avlamak için teknesiyle göle açılan şahıstan ...
Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp
11. Mevlana Şiir Şöleni sanatseverleri Karatay'da buluşturacak
YEREL HABERLER 11. Mevlana Şiir Şöleni sanatseverleri Karatay'da ...
Meram’da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek
YEREL HABERLER Meram’da çocuklar bisiklet yarışı için pedal ...
Bilgehaneler LGS’de başarı geleneğini sürdürdü
YEREL HABERLER Bilgehaneler LGS’de başarı geleneğini sürdürdü
Başkan Pekyatırmacı: “Gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Gönül belediyeciliği ilkesiyle ...
Akşehir’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
33 yıldır muhtarlık yaptığı mahallenin sokaklarını bisikletiyle geziyor
YEREL HABERLER 33 yıldır muhtarlık yaptığı mahallenin sokaklarını ...
Beyşehir’de mahalle yollarının kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Beyşehir’de mahalle yollarının kalitesi artıyor
Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
KTO Karatay Üniversitesi AKİTEK ile ilklere imza atıyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi AKİTEK ile ilklere imza ...
Anafartalar Zaferi’nin 106. Yıldönümünde Selçuklu Belediyesinden anlamlı açılış
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi’nin 106. Yıldönümünde Selçuklu ...
'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor
YEREL HABERLER 'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa ...
Milletvekili Sorgun: “Meram’da kısa sürede başarılı çalışmalar yapıldı”
YEREL HABERLER Milletvekili Sorgun: “Meram’da kısa sürede başarılı ...
Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu ve içerisinde altın ve para olan çantayı ...
Konya Büyükşehir’den tarihi bilince hizmet edecek anlaşma
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den tarihi bilince hizmet edecek ...
Akşehir İmaret Sokak’taki Evler Can Buluyor
YEREL HABERLER Akşehir İmaret Sokak’taki Evler Can Buluyor
Bulduğu içinde 45 bin liralık altın olan çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu içinde 45 bin liralık altın olan çantayı ...
Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim kazanıyor
YEREL HABERLER Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim ...
Başkan Kılca: “Karatayımız için tüm kadromuzla sahadayız”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Karatayımız için tüm kadromuzla ...
Başkan Altay: “Nerede bir acı, bir sıkıtı varsa Konya orada”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Nerede bir acı, bir sıkıtı varsa Konya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.