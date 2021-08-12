Doç. Dr. Faik İlik: "Pandemi döneminde 'Guillain-Barre' sendromu sıklığı arttı"

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, pandemi öncesinde nadir olarak görülen ancak pandemi döneminde sıklığı giderek artan 'GuillainBarre' sendromunun kas güçsüzlüğüne ve felç durumuna sebep olduğunu belirterek, bu sendroma yakalanan hastalara acil müdahale gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, Covid19 geçiren kişilerde nörolojik hasarlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Salgın sonrası yapılan çalışmalarda hastaların üçte birinden fazlasında nörolojik tutulumun gözlendiğini ifade eden Doç. Dr. Faik İlik, bu sayının daha da yüksek olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi. Covid19 enfeksiyonu ile birlikte ya da sonrasında pek çok nörolojik durumun ortaya çıktığını kaydeden Doç. Dr. İlik, "Bu durum çeşitli mekanizmalarla açıklanmaktadır. Virüs direk olarak sinir hücrelerini etkileyebilir. Virüse karşı vücudun bağışık yanıt hücrelerinin oluşturduğu aşırı cevap sinir hücrelerine hasar verebilir. Parkinson Hastalığı ve Multiple Skleroz gibi hastalıklarda hastalığın gidişatına olumsuz yönde etki edebilir. Covid19 enfeksiyonunun uzun vadeli olumsuz etkisi deneysel ortamlarda henüz kanıtlanmamış olsa da hem Covid19 klinik olayları hem de kronik nörolojik bozuklukların yerleşik dinamikleri hakkında mevcut bilgiler, Covid19 enfeksiyonunun potansiyel bir tetikleyici veya nörolojik bozukluklar için risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir" diye konuştu.



"GuillainBarre sendromuna yakalanan hastalara acil müdahale gerekir"

Covid19 enfeksiyonu nedeniyle artmış pıhtılaşma eğilimin beyin damar tıkanıklarına neden olabileceğini anlatan Doç. Dr. Faik İlik, "Bu hayatı tehdit eden bir durum olup bu hastalar en hızlı şekilde uygun tedaviyi almalılar. Beyin damar tıkanıklığı olan hastaları uygun zamanda tedavi etmek hastaların felç kalmalarını önleyebilir, hayat kurtarıcıdır. Kliniğimizde Covid19 enfeksiyonu sırasında ve hemen sonrasında beyin damar tıkanıklığı olan hastalarımızı tedavi ederek taburcu ettik. Covid19 enfeksiyonu sonrasında, pandemi öncesinde nadir olarak gördüğümüz ancak pandemi döneminde sıklığı giderek artan GuillainBarre sendromu da önemli bir hastalıktır. GuillainBarre Sendromunda sinirlerin etrafındaki miyelin kılıf bağışıklık sistemi tarafından zarara uğratılır. Bunun sonucunda sinir iletiminde aksamalar meydana gelir. Bu da kas güçsüzlüğüne ve felç durumuna sebep olur. Bu hastalara acil müdahale gerekir. Hızlı bir şekilde nöroloji kliniğine yatırılarak uygun tedaviler başlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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