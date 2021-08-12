Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli ilçesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 42 AIF 993 plakalı otomobil ile U.S., idaresindeki 06 CFP 476 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.