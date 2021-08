Meram’da muhtarlara yönelik eğitim verildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Kaymakamlığı tarafından muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Meram Kaymakamlığı tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde muhtarlara yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ilçe müdürlerinin katıldığı toplantıda, güncel konular hakkında istişare edildi.

Programda konuşan Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, muhtarlarla yapılan bilgi alışverişinin önemine dikkat çekerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



“Meram için hep birlikte dertleniyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olarak Meram için beraber dertleniyoruz, çalışmalara beraber yön veriyoruz. Meram’da adeta bir aile ortamı oluşturuldu ve o ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bu aile içerisinde el ele vererek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz” şeklinde görüş belirtti.



“Talepleri birlikte çözüme kavuşturduk”

Muhtarlık kurumunun çok uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, “Muhtarlık o mahallede yaşayan insanlarımızın, rahat bir şekilde ulaşarak taleplerini iletebildiği önemli bir yönetim kademesidir. Meram Belediye Başkanımızla birlikte her zaman istek ve talepleri yerinde tespit ederek çözüme kavuşturma taraftarı olduk. Muhtarlarımızla beraber omuz omuza vererek tüm konuları birlikte halletmeye çalıştık. Bundan sonra da hep birlikte Meramımızın daha da güzelleşmesi için gayret göstereceğiz” dedi.



“Değişen koşullarda eğitim ve bilgiye ihtiyaç var”

Kaymakam Çelik, her kamu yönetimi kademesinde olduğu gibi zamanın getirdiği değişikliklerin muhtarlıklara da yansıyacağını belirterek, “Muhtarlık her ne kadar yapılarak öğrenilen bir meslek olsa da değişen koşulları göz önüne aldığımızda eğitim ve bilgiden mahrum bu görevin icra edilmesi zor oluyor. Bilgi, güç demektir. Yapılan işlerden bilgili olan kişiler kaliteli iş üretiyor, daha huzurlu oluyor. Biz de, muhtarlarımızın daha rahat bir şekilde hizmet edebilmesi için eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim toplantımızın, hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

