Konya'da uyuşturucuya 6 tutuklama

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin son iki haftada uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik son iki haftada farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 131 gram eroin, 68 gram bonzai, 126 adet uyuşturucu hap, 4 bin 714 gram esrar, 44 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 yivsiz av tüfeği ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 123 bin 430 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6´sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-13 11:52:26



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