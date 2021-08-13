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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram'ın "Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oldu

İHA

Meram'ın "Yerli Ürün Pazarı" vatandaşların uğrak adresi oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin işbirliği ile Melikşah Kapalı Pazar Alanı’nda her Cumartesi günü kurulan ‘Yerli Ürün Pazarı” vatandaşların uğrak adresi oldu.
Cumartesi günleri Meram Melikşah Pazar Alanı’nda kurulan ‘Yerli Ürün Pazarı’ doğal ürün almak isteyenlerin adresi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin işbirliği ile Melikşah Kapalı Pazar Alanı’nda her Cumartesi günü kurulan ‘Yerli Ürün Pazarı” doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Kış ayları öncesi hazırlıklara başlayan vatandaşlar çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

“Kış hazırlığı için yoğun ilgivar"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yerli Ürün Pazarı’nın işleyişi hakkında bilgi verirken “Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha önce Meram’ın farklı mahallelerinde çiftçilere yönelik girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri verilmişti. Bu eğitimlerde sertifikalarını alan çiftçilerimiz Cumartesi günleri Melikşah Pazar Alanımızda, kendi ürettikleri ürünleri hemşehrilerimizle buluşturuyor. Burada satışa sunulan ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırılma özelliğine sahip. Böyle olunca fiyatlar da daha uygun hale geliyor. Son süreçte kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşehrilerimiz bu pazara yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

“Uygun fiyatla üreticiden tüketiciye ulaşıyor"
Başkan Kavuş, doğal ürünlere olan talebin gün geçtikçe daha da arttığını belirtirken, “Değişen yaşam şartları ile birlikte yediğimiz ürünlerdeki kalite maalesef düşüyor. Bu sebepten dolayı hemşehrilerimiz, sağlıklı ortamlarda üretilen, işlem görmemiş doğal ürün arayışına giriyor. Çiftçilerimiz kendi ürettikleri ürünleri Melikşah Pazar Yeri’nde satışa sunarak, hem kendileri kazanıyor, hem de hemşehrilerimizin uygun fiyatla doğal ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Yerli Ürün Pazarı’nın kurulması ve çiftçilerimizin eğitimi konusunda verdiği destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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