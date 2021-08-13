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Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA

Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya’da çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağı işletmecisi B.P. ve iş yeri komşusu Y.T. çay ocağının bahçesinde kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şüphelilerden biri yanında bulunan tabancayla B.P. ve iş yeri komşusu Y.T’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, bacağından vurulan yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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