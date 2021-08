Başkan Angı’dan 20. yıl mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti'nin 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Angı, mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdecisi, milletin partisi AK Parti bundan 20 yıl önce bir 14 Ağustos günü ülkemizin üzerine bir güneş gibi doğdu. Ülkemizin her anlamda büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde iş başına gelen AK Parti, milletimizin büyük teveccühü ile girdiği her seçimde birinci parti olmuş, siyasi tarihimizde kırılması zor bir rekora imza atmıştır. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz kapatma davalarından e muhtıralara, 1725 Aralık operasyonundan gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi pek çok anti demokratik müdahaleye maruz kalmış ancak milletimizin engin feraseti ve tankların önünde duran cesaretiyle demokrasimizi vesayet rejimine karşı korumuştur. Geride kalan 20 yılda pek çok başarıya imza atan AK Parti döneminde ülkemiz adeta çağ atlamış, ekonomiden, sağlığa, iç ve dış politikadan enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden insan haklarına kadar pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza atmıştır. Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdıran Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti, sadece ülkenizin değil, tüm İslam aleminin ve gönül coğrafyamızın umudu olmuştur. AK kadrolar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir aşkla ve şevkle ülkemize ve Aziz Milletimize hizmet etmeye ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya, “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefine inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Partimizin 20. Kuruluş yılı vesilesi ile bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 20. kuruluş yılını kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Angı mesajında, “Ülke olarak son dönemlerde büyük felaketler yaşıyoruz. Önce yangınlarla son olarak da Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketleri hepimizi derinden üzdü. Ülkemizin yaşadığı felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin” ifadelerine de yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.