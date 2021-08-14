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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesi için ürettiği ayakkabıyla dünya pazarına girdi

İHA

Annesi için ürettiği ayakkabıyla dünya pazarına girdi

Konya’da diyabet hastası annesi için bulamadığı ayakkabıyı kendi tasarlayarak üreten ayakkabıcı, şimdi aynı ayakkabıdan 15 ülkeye ihracat yapmaya başladı.
Türkiye’nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Konya’da, yıllardır ayakkabı üreticiliği yapan Adem Can, şeker hastası olan annesi için doktorların önerdiği ayakkabıyı bazı büyük mağazaları gezmesine rağmen bulamadı. Adem Can, önerilen ayakkabı haricinde ayakkabı kullanamayan annesi için kardeşleri ve çalışanlarıyla fikir beraberliği yaptıktan sonra doktorların tavsiye ettiği ayakkabının taslağını oluşturdu. Daha sonra tek çift için kolları sıvayan Adem Can ve kardeşleri yaklaşık bir hafta içerisinde tasarladıkları ayakkabıyı üreterek annesine giydirdikten sonra doktor kontrolünde de hiç bir sorun olmadığını öğrendi. Bunun üzerine annesinin hastalığından olan tanıdıkları için üretim yapan Can kardeşler, tasarımın patentini de aldıktan sonra çevre illere ürettikleri ayakkabıları göndermeye başladı. Can kardeşler, "Şeker Ayakkabısı" adı altında ürettikleri ayakkabı yıllar içinde rağbet görünce, üretimi geliştirmeye karar verdi.

"Özel malzemelerle diyabet ayakkabısı diye anneme bir ayakkabı yaptım"
Türkiye genelinde güzel dönüşler alan Adem Can, bununla beraber ilk olarak yakın ülkelere ayakkabısını pazarlamaya karar vererek yurt dışına da açıldı. Bu sürecin kolay olmadığını anlatan Can, "Annemin şeker hastası olması sebebiyle doktora götürdüğümde ortopedik ayakkabı giy diyordu hocalar. Araştırıyordum alıyordum ve ayakkabı uygun olmuyordu. Ben de ayakkabıcı olduğum için en son kendim geliştirmek için araştırdım, özel malzemelerle diyabet ayakkabısı diye anneme bir ayakkabı yaptım. Annem memnun oldu, hocalar da baktı onlar da memnun oldu, ’bu ayakkabıya devam et’ dediler. Biz de ilk üretimimizi şeker ayakkabısı diye kutuların üstüne yazarak piyasaya verdik ve giyenler, alan şeker hastaları çok memnun oldu. Bizi arayıp görüştüler memnun oldukları için biz de buna dayanarak diyabet ayakkabısı diye piyasaya arz ettik. Doğal olarak bizim önceki bir pazarımız vardı, kutunun üstüne şeker ayakkabısı diye yazınca insanlar, diyabet hastaları bunu sevinerek aldılar ve bize döndüler. Böyle Türkiye genelinde Konya, İstanbul, İzmir ve Ankara’da müşterilerimiz, pazar da oluştu" dedi.

"Yurt dışından teklifler gelmeye başladı, şu anda ihracatımız devam ediyor"
Yıllardır ayakkabı üreticiliği yapan ve bir süre sonra yurt dışı pazarına adım atan Adem Can, “Yurt dışından teklifler gelmeye başladı, şu anda ihracatımız devam ediyor. Şu anda yaklaşık 15 ülke civarında varız. Yani spor, klasik, terlik ve sandalet hepsini üretiyoruz. Şimdi de çocuklara ArGe yapmaya çalışıyoruz, nasip olursa yakında çocuklar için de üreteceğiz. Dünyada tek bir marka olmayı düşünüyoruz, hedefimiz bu. Yani insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim ayakkabılar derisi özel, içinde latex malzeme kullanıyoruz bu özelliği var. İçinin dikişsiz olması, anatomik tabanlıklar yapıyoruz, o özellikler var. Yani normal ayakkabıdan bizim ayakkabılarımız özellikli" ifadelerini kullandı.
Zorlu bir mücadele verdiklerini anlatan ayakkabı üreticisi Adem Can, "Çok güzel bir duygu ama mücadele edersen oluyor. Biz mücadele ettik, sabrettik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şuanda bizim müşterilerimiz bizim ayakkabılarımızı giydiği zaman çok mutlu oluyor, memnunlar yani. Öyle olduğu için bizi duygulandırdı zaten bu hevesle bu işe girdik. Şimdi aylık binbin 500 civarında üretimimiz var ama sipariş olduğu zaman daha yükseliyor bu" şeklinde konuştu.
Üretilen ayakkabıların öncelikle analiz yaptıklarını aktaran Can, "Ayak analiz cihazı ile önce ayakları analiz yapıyoruz. Çünkü insanın yük dağılımını vücudunun yükünü ayaklar çekiyor. Yük dağılımına bakıyoruz, nerelere basınç yapmış bu ayakkabı. Önce giydiği ayakkabı nereye bastırmış noktaları vardır o noktalara bakıyoruz. Basınç yaptığı yerlere tampon yaparak ayağına göre tabanlık veriyoruz, yük dağılımı yaptırıyoruz. Yani bütün ayağa vücudun yükünü dağıtıyoruz" diye konuştu.

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