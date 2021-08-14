Başkanlardan miniklere namaz ve dua kitabı hediyesi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocuklar için yaşlarına uygun şekilde hazırlanan namaz ve dua kitapları ilçe genelindeki Yaz Kur’an Kurslarında öğrenim gören miniklere hediye ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Yaz Kur’an Kursu’nda öğrenim gören çocuklarla buluştu. Havzan Mahallesi’ndeki Karaciğan Camii’nde miniklerle bir araya gelen heyet, burada çocuklarla sohbet ederek, eğitim sürecine dair eğitimcilerden bilgi aldı. Heyetin ziyareti esnasında, Meram Belediyesi tarafından çocuklar için yaşlarına uygun şekilde hazırlanan namaz ve dua kitapları Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine hediye edildi. Çocuklara, namazın öneminin ve nasıl kılınacağının aktarıldığı, içerisinde duaların yer aldığı kitaplar minikler tarafından büyük ilgi gördü.

Meram’daki tüm Yaz Kur’an Kurslarında hediye edilecek

Çocukların dini vecibelerini küçük yaşta öğrenebilmesi için kitaplar hazırlandığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yaz Kur’an Kurslarımızda öğrenim gören yavrularımız, tatillerini değerlendirerek burada Kur’anı Kerim, ahlak bilgisi, siyer dersleri gibi önemli bir eğitim alıyorlar. Biz de bu eğitimlere katkı olarak çocuklarımıza yönelik bazı yayınlar hazırladık. Bu kitaplarda namazın önemi, kılınış şekli ve dualar yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız ve İlçe Müftümüz ile birlikte bugün Karaciğan Camimizdeki çocuklarımıza bu kitaplardan hediye ettik. Zengin içeriğe sahip bu yayınlarımızı, ilçemizdeki tüm Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklarımıza ulaştıracağız inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise çocukların dini bilgilere ulaşması için bu tür çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekerek Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.

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