KONESOB’tan Ereğli’deki meslek odalarına eğitim semineri

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından Avrupa Birliği tarafından desteklenen KONESOB VOCTest merkezi projesi kapsamında Ereğli ilçesindeki meslek odalarının başkanları, genel sekreterleri, oda yönetim kurulu üyelerine mesleki yeterlilik konusunda eğitim semineri verildi.

Ereğli ilçesinde bir sosyal tesiste gerçekleştirilen seminerde proje hakkında bilgiler veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Avrupa Birliği tarafından desteklenen KONESOB VOC Test merkezi projesi kapsamında birliğimiz bünyesinde ulaştırma sektöründe beş meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme merkezi kurduk. KONESOB olarak esnaflarımızın, firmalarımızın ve çalışanlarının mesleki yeterlilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve merkezimizden alacakları yeterlilik belgeleriyle işlerini devam ettirmelerine büyük önem veriyoruz. Konya merkezdeki oda başkanlarımız, genel sekreter ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın yanı sıra ilçelerimizdeki odalarımıza da Ahilik VOCTEST merkezi projesi hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca yakında TÜRKAK ve MYK denetimleri sonrasında belgelendirme yetkisi alacak olan Ahilik Belgelendirme Merkezi ile ilgili MYK süreçlerinde her konuda esnafımızın ihtiyaçlarını giderecek ve ilgili mesleklerde MYK belgesi vermeye başlayacağız” dedi.

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