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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden yapılandırma çağrısı

İHA

Selçuklu Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 7326 sayılı kanun kapsamında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borçlarını ve İdari Para Cezalarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlıyor.
Selçuklu Belediyesi tarafından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkân tanıyan düzenleme ile ilgili çağrıda bulunuldu. Açıklamada, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurularının devam edeceği belirtildi. 7326 sayılı kanun kapsamında Selçuklu İlçesi sınırları içinde Emlak Vergisi (Mesken, İşyeri, Arsa, Arazi), Çevre Temizlik Vergisi, İlanReklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borcu ve İdari Para Cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor. Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşların; www.selcuklu.bel.tr web sitesinde bulunan ebelediye üzerinden başvurarak veya 7326@selcuklu.bel.tr adresine yapılandırma başvuru dilekçesini doldurup göndererek ya da belediye hizmet binasına bizzat gelerek ve posta ile müracaat ederek başvuruda bulunabiliyor.
Peşin ya da taksitle ödeme imkanlarının sunulduğu yapılandırmada 2 ayda bir ödeme yapmak üzere; 6 ay, 9 ay, 12 ay ve 18 ay taksitle ödeme seçeneklerinden herhangi biri yapılandırma başvuru dilekçesinde belirtilerek tercih edilebiliyor. Vergi borcu olan vatandaşların ilk vade tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştirmesi halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim yapılıyor. Peşin ödemelerde tüm banka kartlarına tek çekim, Ziraat Bankası Combo karta vade farksız 6 taksitle ödeme yapılabiliyor. Peşin işlemlerde ödemenin tamamı alınırken, taksitli işlemlerde ise ilk taksitinin 30.09.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
Yapılandırma ile ilgili tüm ayrıntılara www.selcuklu.bel.tr sitesinden ulaşılabiliyor.

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