Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da Bayram Kozoğlu, aralarında husumet bulunan Kadir K., tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurularak yaralandı. Kadir K.´nın dün de arkadaşı Yasin Fırıncı´yı bacağından vurarak yaraladığı öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi´nde yaşandı. İddiaya göre Bayram Kozoğlu, aralarında husumet bulunan Kadir K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Kadir K., tabancayla Bayram Kozoğlu´nu belinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Kozoğlu çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Kadir K.,´nın dün de yine husumetli olduğu arkadaşı Yasin Fırıncıyı bacağından vurarak yaraladığı öğrenildi. Polis olaya karışan Kadir K.,´yı yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-16 00:25:41



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