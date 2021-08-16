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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu'da 2. bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı

İHA

Selçuklu'da 2. bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ikincisi Selçuk Mahallesinde yapılan bisiklet ve kaykay parkında incelemelerde bulundu.
Selçuklu’da yaşam kalitesini arttıran ve tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, ikincisini Selçuk Mahallesinde inşa ettiği Bisiklet ve Kaykay Parkı'nda sona yaklaştı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı açılışa hazırlanan parkta incelemelerde bulunurken, yapılan çalışmalar ve parkta yer alacak oyun gruplarını hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl Sancak Mahallesinde Konya’ya ilk defa kaykay parkı kazandıran Selçuklu Belediyesi, Selçuk Mahallesinde inşa ettiği ve tamamlanmasına kısa bir süre kalan Bisiklet ve Kaykay Parkını 5 bin 283 metrekare alanda yapıyor. Kaykay parkı içerisinde 2 masa tenisi, 2 satranç, 1 bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki toplam yeşil alan ise 2 bin 180 metrekare.

“Farklı projeler ortaya koymak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz.”
Geçtiğimiz yıl Konya’nın ilk bisiklet ve kaykay parkını Sancak Mahalle’sine kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Sancak Mahallemize kazandırdığımız kaykay parkı çocuklarımız tarafından oldukça yoğun bir ilgi gördü. Tabiî ki onların mutluluğu bizim ve tüm ilçemizin mutluluğu demek. Bu çerçevede biz de bu sene içerisinde ilçe merkezimize ikinci bisiklet ve kaykay parkını yapmak için kolları sıvadık. Çalışmaların aralıksız devam ettiği parkımızın hizmete girmesine az bir süre kaldı. Hem çevre düzenlemesi ile hem yürüyüş parkuruyla, bisiklet ve kaykay parkıyla Konya’da, Konya’mızın merkezinde inşallah bir cazibe merkezi olacak. Bu parkımıza ilave olarak geleneklerimizde olan oyun alanlarından da yapıyoruz. Yine vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman yalınayak yürüyebilecekleri ve parkurlar üzerinde inşallah günün stresini günün elektriğini burada atmış olacaklar. Amacımız bütün Selçuklu merkezdeki parklarımızda çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri, yaşlılarımızın rahatlıkla gelip burada dinlenebilecekleri farklı alanları oluşturmak. Bu manada sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonraki projelerimizde aynı hızda devam edecek. Çalışmalarında sona yaklaştığımız bisiklet ve kaykay parkımızın şimdiden vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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