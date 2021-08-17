Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını yanmaktan kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını yanmaktan kurtardı

İHA

Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını yanmaktan kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiren besicilerin, yaz döneminde Konya’daki yaylalara göç etmesi, hayvanlarının bu bölgelerde çıkan yangınlarda zarar görmesine engel oldu.
Yurdun birçok köşesinde olduğu gibi Antalya’nın aralarında Manavgat ilçesinin de olduğu bazı ilçelerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınlarında sadece yeşil alanlar değil, yerleşim yerleri de yanarak zarar gördü. Birçok besicinin evinin yanı sıra, yetiştirdiği hayvanları yanarak telef oldu, ağıl, ahır ve otlakiye olarak kullandıkları meralar ise yangınlardan olumsuz etkilendi. Manavgat ilçesinde ikamet eden ancak yaz dönemi ile sonbahar mevsiminin bazı aylarını Konya’nın Beyşehir ilçesindeki yaylalarda geçiren besiciler ise sürdükleri göçebe hayat dolayısıyla hayvanlarını yangınlardan korumayı başardı.
Adaköy bölgesindeki yaylada kurdukları çadırlarda kalan Yusuf Şetir, her yıl yaz ayının başlangıcında yetiştirdikleri küçükbaş hayvanları sürüler halinde Beyşehir’e getirerek bu bölgede beslediklerini söyledi. Yaklaşık 600700 civarında bir küçükbaş hayvan varlığına sahip olduklarını anlatan Şetir, dayısıyla birlikte kurdukları iki farklı çadırda yaz dönemini geçirdiklerini aktardı. Küçükbaş hayvanlarını sabah erken saatlerde sıcak basmadan ağıldan saldıklarını, ardından gölgeye yatarak istirahat ettiklerini vurgulayan Şetir, “Öğlenleri ise hayvanlarımızın sağımı yapılır, oğlaklar emişir. İkindin vakti ise tekrar meraya götürürüz, hayvanlarımızı otlatırız, akşamüzeri ise dönerler yatağına. Hayvanlarımızı bu bölgedeki su ihtiyacını ise su kaynaklarından gideriyoruz” dedi.

“Manavgat’ta olsaydık hayvanlarımızı kurtarmamız imkansızdı”
Yusuf Şetir, yaylaya çıkmamaları halinde Manavgat’ta küçükbaş hayvanlarını orman yangınından kurtarmalarının imkansız olduğunu belirterek, Manavgat’ta Yaylaalan Mahallesinde ikamet ediyoruz. Yaylaalan bölgesi ve yakın köylerimiz son orman yangınlarında yandı, büyük zarar var. Kışlaklarımız da, hayvanlarımızın hiçbir ağılı, yeri evimiz her şeyimiz yandı. Köydeki evimiz, meralarımız ve hayvanlarımızın yiyeceği bir şey kalmadı. Orada olup buradaki yaylalara gelmeseydik, hayvanlarımızı oradaki yangından kurtarmamız imkansızdı. Tamamen bir ateş çemberinin içinde kalacaklardı. Burada olmamızla hayvanlarımız kurtuldu diyebiliriz. Haziran ayı başlarında geldiğimiz Beyşehir’deki yaylalardan Kasım ayı gibi tekrar Manavgat’a döneriz. Şu anda Yaylaalan Mahallesinde, yaklaşık 15 ağılımız tamamen yanmış durumda. Köydeki oturduğumuz ev, meramız tamamen yandı, defne ağaçlarımız yandı. Köyümüzde büyük zarar var. Bizim gibi orada nice insanlar aynı durumda, herkes zarar gördü. Dönüşte ne yapacağız bilmiyoruz. Şu anda çaresisiz, kara kara düşünüyoruz. Mağdur duruma düştük, bir dikili ağacımız kalmadı. Biz yangın olaylarını duyduğumuzda bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştik. Hayvanlarımızı ne yapsak, satsak mı, onu düşünüyoruz şu anda. Bir çıkmazın içine girmiş durumdayız. Devletimizin bizlere sahip çıkacağını umuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da tarlada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da tarlada çıkan yangın korkuttu
Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor
YEREL HABERLER Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor
Milletvekili Akyürek: "Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı"
YEREL HABERLER Milletvekili Akyürek: "Millete kurulan komplolar ...
Karatay Belediyesi 37 milyonluk yatırımları ile gücüne güç kattı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 37 milyonluk yatırımları ile ...
Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Selçuklu'da 2. bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da 2. bisiklet ve kaykay parkında sona ...
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar Konya'nın Ilgın ilçesindeki Kumdöken doğal kaynak suyu, şifa bulma beklentisindeki vatandaşların akınına uğruyor
YEREL HABERLER Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar Konya'nın ...
Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği ...
Konya Büyükşehir’den sel bölgesine gıda desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den sel bölgesine gıda desteği
Konya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Akşehir’de yamaç paraşütü şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Akşehir’de yamaç paraşütü şampiyonasında ödüller ...
Başkan Altay ve Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu
'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli ...
"Soğuk çay" tartışmasında müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER "Soğuk çay" tartışmasında müşterisini öldüren zanlı ...
Kilerde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Kilerde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini ...
Bozkır Bal Dolum Tesisi tamamlandı
YEREL HABERLER Bozkır Bal Dolum Tesisi tamamlandı
Karatay, 11. Mevlana Şiir Şöleni’ne ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Karatay, 11. Mevlana Şiir Şöleni’ne ev sahipliği ...
1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi
YEREL HABERLER 1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi ...
8. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü başladı
YEREL HABERLER 8. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü başladı
MÜSİAD Başkanı Kağnıcı: "Robotik kodlama geleceğin mesleği olacak"
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Kağnıcı: "Robotik kodlama geleceğin ...
Selçuklu Belediyesinden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden yapılandırma çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.