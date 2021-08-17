Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Yaz Spor Okulu öğrencilerini 80 Binde Devri Alem Parkı’nda ağırladı.

5 Temmuz günü, salgın tedbirlerinin maksimum düzeyde alınarak 8 ayrı tesiste, 10 ayrı branşta başlayan ‘Meram Yaz Spor Okulları’ farklı eğitim ve etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler, Meram Belediyesi 80 Binde Devri Alem Parkı’nı ziyaret ederek hem eğlendiler hem de öğrendi. Yaz Spor Okulu öğrencileri, hareketli dinozor maketlerinin bulunduğu TRex Parkı ile Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses, Temel Reis, Kabasakal ve Safinaz, Hababam Sınıfı karakterleri ile Keloğlan gibi hayal dünyası kahramanlarının olduğu Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı'nda ve “Ayasofyai Kebir Camii Şerifi”, "Şirvanşahlar Sarayı", "Malabadi Köprüsü", "Mısır Dikili Taşı" gibi aslını aratmayacak minyatür eserlerin bulunduğu Cihanı Türk Parkı'nda gönüllerince bir gün geçirdi. Tarih öncesi canlılar, masal dünyası kahramanları ve minyatürleri ilk defa gören çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.



“Çocuklarımıza unutamayacakları bir yaz tatili programı sunmayı hedefledik”

3 farklı konseptiyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 80 Binde Devri Alem Parkı’nın eğlenerek öğrenmek ve de güzel vakit geçirmek için harika bir ortam olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın salgının etkisinden kurtulmaya çalışan çocuklar için de eşsiz fırsatlar sunduğuna işaret etti. Meram Yaz Spor Okulları eğitimleri çerçevesinde çocuklara çeşitli faaliyetler de sunduklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Bu etkinliklerden biri de 80 Binde Devri Alem Parkı gezisi oldu. Okulun başlangıcında bu etkinlikleri pandemi sürecine göre programlamayı uygun gördük. Bugün geldiğimiz noktada bu geziyi olabildiğince korunaklı bir şekilde gerçekleştirdik. Onların yüzündeki mutluluğu ve sevinci görmek her şeye bedel. Bu parkımız, çocuklarımıza eğlenmelerinin yanı sıra yeni ufuklar açma noktasında büyük yarar sağlıyor. Bu ufuk onların dolayısıyla da ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle imkanlar el verdiği ölçüde her fırsatı değerlendirip çocuklarımızı ecdad yadigarları, tarih öncesi varlıklar ve masal kahramanlarımız ile tanıştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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