YKS'de Beyşehir'in şampiyon öğrencileri altınla ödüllendirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2021 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda başarı gösteren Beyşehir’in şampiyon öğrencileri altınla ödüllendirildi.

Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Fen Lisesi’nin ilçenin medarı iftiharı olan bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, “Okulumuzu çok önemsiyor ve daha da büyük başarılar bekliyoruz. Hiçbir başarı tesadüfi olmadığı gibi bu öğrencilerimizin de başarısı tesadüfi değildir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, başarılı öğrencileri kutlayarak, “Teşekkür ediyorum, sırf başardıkları için değil, arkadan gelecek kuşakları da daha başarılı olmaları yönünde kamçılayacakları için. Yolları açık olsun inşallah” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, başarıya imza atan tüm öğrencileri tebrik ettiğini ve bu başarının geriden gelecek diğer öğrencileri de motive edeceğine inandığını dile getirdi.

Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü İrfan Karabacak ise, YKS yerleştirme sıralamasında okulda ve ilçede ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi nedeniyle düzenledikleri törende bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Fetullah Bayır Fen Lisesi olarak ilk binde 2 öğrencimiz var. Beyşehir birincimiz okul öğrencimiz Mehmet Yıldız, aynı zamanda Türkiye 831’incisi oldu. Beyşehir ikincisi olan öğrencimiz Ayşe Yaren ise yine Türkiye 879’uncusu konumunda. Beyşehir üçüncüsü olan öğrencimiz Abdülkadir Külçe ise Türkiye sıralamasında 2 bin 319’uncusu olarak yer aldı. Hepsini de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Beyşehir’in şampiyonu olan öğrencilere altın ödülleri İlçe Kaymakamı Özdemir, Başkan Bayındır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuk tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.