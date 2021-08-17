Konya Büyükşehir geleceğin oyun yazılımcılarını ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir geleceğin oyun yazılımcılarını ağırlıyor

İHA

Konya Büyükşehir geleceğin oyun yazılımcılarını ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı “Oyun Geliştirme Yaz Kampı” başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 17 yaş üzeri 500 gencin katıldığı “Oyun Geliştirme Yaz Kampı”na ev sahipliği yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dijital Türk Oyunları Platformu ile Bilişim Vadisi Digiage tarafından düzenlenen “Oyun Geliştirme Kampı” Beyşehir kamp alanında başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyun tasarımı, dijital sinema ve animasyon alanında kendini ispatlamak isteyen gençleri bir araya getiren kampın açılışında çevrimiçi olarak gençlerle bir araya geldi. Tarihin her önemli adımının önce bir hayalle başladığını belirten Başkan Altay, “Ecdadımız önce hayal etti sonra başladı. Oyunla Gelecek Kampı’nın da ecdadımızın hayallerine öncülük ettiği Konya’mızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Yine bu topraklarda yetişen birçok alim hayal güçleriyle kendilerini duyurmuş ve ispat etmişler. Şimdi gençlerimiz ve hayal gücünü sermayesi olarak gören herkes, yarınlarının dünyasını yine hayal gücüyle inşa ediyor. Bu bakımdan bu kampı oldukça önemli olarak görüyorum” dedi.

"Konya'da animasyon ve dijital sanatlar akademisini hayata geçiriyoruz"
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüketen değil; üreten, oyun yazan, yerli çizgi film yapan gençlerin sayısını artırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Altay şunları kaydetti: “Bu manada özel sektör işbirliğiyle Konya’mızda Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi’ni hayata geçiriyoruz. Türkiye’de uygulaması olmayan bu merkezle Konya’mızı animasyon sektörünün öncü şehirlerinden birisini yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Konya’da çok büyük bir genç potansiyeli bulunuyor. Bu kamp da aslında gençlerimiz için bir başlangıç olacak. Kamp sonunda dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılarla genç girişimcilerin buluşabileceği bir oyun ekosistemini buluşması da gerçekleşmiş olacak. Bence bu kampın en önemli farkındalıklarından birisi bu. Yaptığınız işi eğer satamıyorsanız, pazarlayamıyorsanız aslında iş boşa gitmiş oluyor. Onun için sizlerin sektör temsilcileriyle buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

"Yegane sermayemiz gençlerimiz"
Kampın düzenlenmesine katkı sağlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Dijital Türk Platformları Kurucu Başkanı Gökhan Özbay’a ve tüm TRT ekibine teşekkür eden Başkan Altay, “Biz Türkiye’yi son 20 yılda çok önemli bir yere taşıdık ama bundan sonra yapacak çok işimiz var. Bunun için de yegane sermayemiz gençlerimiz. Hayal gücü olan, üretme kapasitesi olan ve çalışan arkadaşlarımız. Bu kampta yer alan herkese böyle bir vizyonla bir araya geldikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Kapımız herkese açık"
TRT Çocuk Kanalı Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu da, TRT Çocuk olarak en başından beri oyun geliştirme yaz kamplarını desteklediklerini belirterek, “Oyun sektörü hızla gelişiyor. Oyun sektörünün yanında animasyon sektörü de muhteşem bir şekilde gelişiyor. Türkiye’nin dünyaya ihraç edeceği çok güzel ürünler ortaya çıkardığını görüyoruz. Biz TRT olarak bu işe gerçekten önem veriyoruz. Sadece grafik anlamında, görsel anlamda güçlü oyunlar değil; insanların birbirine tavsiye edeceği, ebeveynlerin çocuklarına güvenle önerebileceği, tabletleriyle, telefonlarıyla rahatça baş başa bırakabilecekleri oyunlar hayal ediyoruz. Bu konuda da kapımız herkese açık. Yeter ki hem ülkemize hem TRT’ye hem TRT Çocuk’a, bu milletin çocuklarına ve ebeveynlerine yakışır şeyler ortaya çıkarılabilsin” şeklinde konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Kamp Alanında 15 gün sürecek kampa Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 500 genç katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YKS'de Beyşehir'in şampiyon öğrencileri altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS'de Beyşehir'in şampiyon öğrencileri altınla ...
Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda
YEREL HABERLER Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem ...
Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını ...
Konya’da tarlada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da tarlada çıkan yangın korkuttu
Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor
YEREL HABERLER Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor
Milletvekili Akyürek: "Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı"
YEREL HABERLER Milletvekili Akyürek: "Millete kurulan komplolar ...
Karatay Belediyesi 37 milyonluk yatırımları ile gücüne güç kattı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 37 milyonluk yatırımları ile ...
Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Selçuklu'da 2. bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da 2. bisiklet ve kaykay parkında sona ...
Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar Konya'nın Ilgın ilçesindeki Kumdöken doğal kaynak suyu, şifa bulma beklentisindeki vatandaşların akınına uğruyor
YEREL HABERLER Kumdöken suyuna şifa aramak için geliyorlar Konya'nın ...
Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği ...
Konya Büyükşehir’den sel bölgesine gıda desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den sel bölgesine gıda desteği
Konya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Akşehir’de yamaç paraşütü şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Akşehir’de yamaç paraşütü şampiyonasında ödüller ...
Başkan Altay ve Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Kılca’dan mahalle ziyaretleri
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu
'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli ...
"Soğuk çay" tartışmasında müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER "Soğuk çay" tartışmasında müşterisini öldüren zanlı ...
Kilerde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Kilerde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini ...
Bozkır Bal Dolum Tesisi tamamlandı
YEREL HABERLER Bozkır Bal Dolum Tesisi tamamlandı
Karatay, 11. Mevlana Şiir Şöleni’ne ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Karatay, 11. Mevlana Şiir Şöleni’ne ev sahipliği ...
1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi
YEREL HABERLER 1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.