Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Çatalhöyük, ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerindendir" Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli atıldı

Konya’nın Çumra ilçesinde Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesinde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın önemli arkeolojik değerlerindendir. Çatalhöyük yaklaşık 9 bin 400 yıl önce yaşamış insanların inançlarını, sosyal ve kültürel yaşantılarını anlatan bir ses, bir yankıdır" dedi.

Konya’nın Çumra ilçesinde Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli atıldı. Temel atma töreninde koşuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, tarihin kalbinin attığı yerdeyiz. Konya bugün de ülkemizin tarım ve sanayide en önde gelen şehirlerinden biri konumundadır. Biz Konya’mızı tarım ve sanayi vasfının yanı sıra turizm şehri yapmak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kadim topraklarda elbette en önemli değerlerimizden biri, hatta tüm dünyanın en önemli değerlerinden biri de hiç şüphesiz Çatalhöyük’tür. Milattan önce 9000’e tarihlenebilecek Çatalhöyük hem dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri hem de insanlık tarihinin en eski yaşam alanı olarak öne çıkmaktadır. Çatalhöyük 2012 yılında UNESCO dünya mirası listesine alınmasının ardından küresel çapta daha da özel bir bölgeye dönüştü. Tarihi ve arkeolojik bakımdan evrensel bir değer taşıyan bölge turistik açıdan da oldukça büyük önem arz ediyor. Çatalhöyük her yıl binlerce turist için çekim merkezi konumunda bulunuyor. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları ile dünyanın en önemli merkezlerinden olan Çatalhöyük’ün daha fazla tanınması ve gelen ziyaretçilerin daha güzel bir ortamda karşılanması için kolları sıvadık. Tanıtım ve karşılama merkezimizin uygulanacağı merkez için 26 bin 439 metrekare alan kamulaştırıldı. Karşılama merkezimiz 28 bin 500 metrekare olarak özel alan olacak. Kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkez toplam 43 milyon 556 bin TL’ye mal olacak" dedi.



“Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu toraklarının insan medeniyetinin filizlendiği ve yönünü bulup yükseldiği bir coğrafya olduğunu belirterek, “Anadolu toprakları en görkemli imparatorlukların, kültürlerin beşiği olmuştur. Bu tarihi ve kültürel bağlamda Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesinde hak ettiği yeri almış olan ülkemizin ve insanlığın önemli arkeolojik değerlerindendir. Çatalhöyük yaklaşık 9 bin 400 yıl önce yaşamış insanların inançlarını, sosyal ve kültürel yaşantılarını anlatan bir ses, bir yankıdır. Evlerin biçimleri, yapı malzemeleri, binlerce yıl öncesinin gözlerinden bakmamıza vesile olmakta. Çatalhöyük keşfedildiğinde bir çığır açmıştır. Tereddütsüz söyleyebiliriz ki Türkiye’nin sahip olduğu arkeolojik yapı ve varlığa sahip bir ülke yok. Türkiye sahip oldukları ile zihinlerde kalıcı olarak yerini almaktadır. Ören yerleri ve müzelerimizde bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak insanlara sunma kapsamında bu amaç bulunmaktadır. Çatalhöyük karşılama merkezi tüm imkanları ile medeniyet ve kültür merkezinin doğru şekilde öğrenilmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Turistlerimizin tatmin edici bir şekilde ayrılmasını sağlayacaktır. Konya ve ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar ve protokol mensupları katıldı.

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