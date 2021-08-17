Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (3)



BAKAN ERSOY: KONYA´YI TÜRKİYE´NİN YENİ TURİZİM YÜZÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi´nin Türk Patent ve Marka Kurumu´na Coğrafi İşaretler Tescil başvurusunda bulunduğu 51 yemekten 10´unun Coğrafi İşaret Tescili aldığını duyurdu. Bakan Ersoy, "4 tanesi coğrafi işaret aldı, 6 tane de bugün alıyorsunuz. 51 tane başvurunuz var. İnşallah tamamına da alacaksınız. Turizm ve gastronomi şehri olmak, coğrafi işaretler alarak olmuyor sadece. Bunların yerinde test edilip tadılabileceği keyifli ortamların hazırlanması gerekiyor. Bu bağlamda sokak sağlamlaştırma çalışmaları olsun yeni caddeler olsun, Konya Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi hazırlıklar yapıyor. Onları inşallah çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Gerçekten Konya'yı turizmin tamamlayıcısı olan gastronomisiyle birlikte tescilli bir şehir haline getirip, Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz diye düşünüyorum." dedi.

`2023´E KADAR KONYA´YI TEKRAR TURİZMDE MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ´

Konya´nın sanayi ve ticaretten aldığı gelirin daha fazlasını turizmden elde edebilecek hale getireceklerini ifade eden Bakan Ersoy şöyle dedi: "Konya'nın ticaretten, sanayiden ve tarımdan aldığı gelirin çok daha fazlasını turizmden elde edebilecek şekilde hazır hale getirmek istiyoruz. Çünkü ihtiyaç duyulan potansiyel fazlasıyla var. Sadece onu biraz daha parlatıp, gerekli altyapıyı oluşturup Konya'yı artık sadece ticaret ve tarım değil turizm şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Bu bağlamda Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok nokta tespit edildi. Şimdi onları çok hızlı şekilde hem alt hem de üst yapı olarak, restorasyon olarak hazırlıyoruz. 2023'e kadar Konya'yı tekrar turizmde marka bir şehir yapacağız."DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-17 19:46:18



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