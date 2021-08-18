Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki düğün tarihinden buldu



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da kiralık ev arama bahanesiyle girdikleri apartmanda girdikleri bir daireden 20 bin liralık ziynet eşyası çalan 2´si kadın, 3 kişi, kentin giriş çıkışlarında önlem alan polisin yaptığı kontrollerde yakalandı. Ekipler, evinin soyulduğundan haberi olmayan çifti ise kolyedeki düğün tarihinden tespit ederek takıları teslim etti.

Kırıkkale´den hırsızlık yapmak için pazartesi günü kente gelen Z.O., D.G. adlı kadınlar ile A.D. adlı erkek kiralık ev arama bahanesi ile Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi´ndeki binalara girdi. Şüpheliler, evlerin boş olup olmadığını tespit etmek için tek tek kapıları çaldı. İki kadın, içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri bir evin kapısını pet şişeyle, dil düşürme yöntemiyle açarak içeri girdi. Şüpheliler, 20 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Kadınların girdiği binalarda oturan vatandaşlar, durumdan şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin şehir dışına çıkma ihtimaline karşı, kentin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. Ekiplerin durdurduğu bir otomobilde seyahat eden 2 kadın 1 erkeğin çantalarında yapılan aramalarda 20 bin lira değerinde altın ve gümüş takı çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti.

EVLERİNE HIRSIZ GİRDİĞİNE İKNA OLMADILAR

Polis ekipleri, ziynet eşyalarının sahiplerini bulabilmek altın bir kolyenin ucunda yazan isim ve tarihten yola çıkarak evlendirme dairelerini tek tek aradı. Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi´nde evlendiği tespit edilen, ucunda 01.01.2015 tarihi ile bir kadının ismi yazan kolyenin sahibine telefonuna ulaştı. Ancak mağdur çift, bir türlü evlerine hırsız girdiğine ikna olmadı. Ekiplerin mağdurların evde bulunan ziynet eşyalarını kontrol etmelerini istediği çift, takıların yerinde olmadığını gördü. İsmi açıklanmayan çift, polis merkezine gelerek altınlarını teslim aldı.

ÖNCE FOTOĞRAFLAYIP SONRA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Şüphelilerin girdikleri dairelerde odaların fotoğraflarını çektiği, ziynet eşyası ve para aradıktan sonra bu fotoğraflara göre eşyaları tekrar yerlerine koydukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.O. (39) ve D.G. (22) adlı kadınlar tutuklandı. İki şüpheliyi kente getirdiği ifade edilen A.D. (54) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-18 12:14:11



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