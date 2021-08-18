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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da sergi açıldı

İHA

Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da sergi açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaptırılan Mevlevihane’de Boşnak kadınların yaptığı el emeği ürünleri sergisi açıldı.
Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaptırılan Saraybosna Mevlevihanesi'nde sergi heyecanı yaşandı. Mevlevihane’de eğitim alan Boşnak kadınların el emeği eserlerinden oluşan sergi açıldı. Serginin açılışını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ile birlikte sergiyi gezerek eserleri inceledi. Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarının yanıbaşında yer alan Saraybosna Mevlevihanesi'nin en iyi şekilde kullanılarak bölge insanına hizmet ettiğini söyledi.
“Saraybosnalı kardeşlerimizle hasret giderdik”
Bosna Sancak Beyi İshak Bey'in oğlu İshabe tarafından 1462 yılında yapılan tarihi mevlevihanenin 1954 yılında yıkıldığını, Selçuklu Belediyesi'nin maddi desteği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)'nın çalışmaları ile yeniden inşa edildiğini hatırlatan Başkan Pekyatırmacı, "Aslında burası Boşnak kardeşlerimiz için bir toplanma merkezi oldu ve Boşnak hanım kardeşlerimiz açılan bu meslek edindirme kursuna katıldı. Her geçen yıl da ortaya çıkan eserlerin güzelleştirilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca burası mesnevi sohbetlerinin yapıldığı bir merkez haline geldi. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Kardeş şehir ilişkileriyle birçok ülkede işler yapıyoruz ama bizim en önemli en kıvanç duyduğumuz, Saraybosna Mevlevihanesi'nin ihya edilmesi işi oldu. Tabi geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sergi açılışımıza gelememiştik. Saraybosnalı kardeşlerimize karşı bir hasretimiz vardı çok şükür bu yıl buraya gelmek nasip oldu. Saraybosnalı kardeşlerimizle hasret giderdik. İnşallah Selçuklu Belediyesi olarak Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ile işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Mevlevihane içindeki sanat kurslarının Selçuklu Belediyesi tarafından organize edildiğini dile getiren Stari Grad Belediye Başkanı Hadzibajric, desteklerinden dolayı Selçuklu Belediyesine teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, açılışın ardından sergilenen ürünleri inceledi. Sergi sonrasında ‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç’in mezarını ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, daha sonra Saraybosna Türkiye Büyük Elçisi Sadık Babür Girgin ve Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric’i makamında ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaretinde AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

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