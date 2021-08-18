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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda domates tarlasında 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ekiplerin 5 günlük yaptığı sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, Kutören Mahallesi Karaağıl Kümeevleri Karaburun mevkisinde bir tarla içerisinde Hint keneviri ekili alan olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda domates tarlası içerisinde 68 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Tarla sahibine ise gözaltına alındı. Ekipler, Mehmet Akif Mahallesi Batı Elagözlü Caddesi üzerinde bir ikamette yaptığı aramalarda da, ikamet bahçesinde 320 santimetre ve 70 santimetre boylarında 2 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. İkamet sahibi hakkında işlem yapıldı.
Polis ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada ise toplam 42 adet uyuşturucu hap maddesi, peçeteye sarılı halde 1,42 gram metamfetamin maddesi, ayrıca sigara makaronu içerisinde 0,77 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç İnönü Caddesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada beyaz şeffaf poşete sarılı halde 4,42 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

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